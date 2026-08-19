Steuern 2023

Endlich wurde Klarheit geschaffen für die Einkünfte aus Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Kryptowährungen gelten bereits nach Ansicht des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) mit Schreiben vom 10.05.2022 in Deutschland als sogenannte materielle nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter.

Der übliche Fall einer Anlegerin oder eines Anlegers ist, dass eine virtuelle Währung, z.B. über eine Börse, angeschafft wird und bei steigendem Kurs mit Gewinn wieder veräußert wird. Kauf und Verkauf führen nur bei einer Laufzeit von weniger als einem Jahr zu einem steuerpflichtigen privaten Veräußerungsgeschäft. Ist die Haltezeit länger, liegt im Privatvermögen kein steuerbarer Vorgang vor.

Es gilt außerdem eine Freigrenze von 600 Euro pro Jahr bei privaten Veräußerungsgeschäften. Verluste aus dem Verkauf von Kryptowährungen und anderen Token, können zudem grundsätzlich nur mit Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden.

Durch sogenanntes Staking oder Lending können Kryptowährungen genutzt werden, um Einkünfte zu generieren, sogenannte Rewards. Die erhaltenen Rewards in Form von neuen Kryptowährungen sind als sonstige Einkünfte steuerpflichtig, wenn eine Freigrenze von 256 Euro pro Jahr erreicht oder überschritten wird.

Werden Kryptowährungen im Betriebsvermögen gehalten, sind sämtliche Einkünfte, etwa aus Veräußerungen oder sonstigen Nutzungen im Rahmen von Staking oder Lending, steuerpflichtige Betriebseinnahmen. Haltefristen oder Freigrenzen gibt es hierbei nicht. Auch Einkünfte aus dem Mining, also der „Herstellung“ von Kryptowährungen, sind üblicherweise als Einkünfte aus Gewerbebetrieb anzusehen, wenn das Mining mit Ernsthaftigkeit und entsprechenden Investitionen betrieben wird.

Hinweis: Beim Handel von Kryptowährungen ist grundsätzlich die Einzelbewertung anzuwenden. Dies bedeutet, dass jeder An- und Verkauf gesondert zu würdigen ist. Als Vereinfachung kann im Privatvermögen aber auch das sogenannte Fifo-Verfahren (First-in-first-out-Verfahren) angewendet werden. Das bedeutet, dass die zuerst angeschafften Kryptowährungen oder Token als zuerst veräußert gelten. Darüber hinaus ist für die Wertermittlung auch die Durchschnittswertmethode möglich.