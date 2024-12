Steuern 2025

Viele Menschen träumen davon, im neuen Jahr ins Ausland zu ziehen, sei es, um günstiger oder angenehmer zu leben. Doch dabei sollten sie die verschärfte Wegzugsbesteuerung nicht übersehen.

Diese Steuer erfasst den in Deutschland erzielten Wertzuwachs von Anteilen an Kapitalgesellschaften, wenn eine Person ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt. Betroffen sind Personen, die in den letzten zwölf Jahren mindestens sieben Jahre in Deutschland steuerpflichtig waren.

Ab dem 1. Januar 2025 wird die Wegzugsbesteuerung auch auf Anteile an ETFs und anderen Investmentfonds ausgeweitet.

Besteuert wird eine Beteiligung, die als wesentlich gilt. Das heißt, wenn sie mindestens 1 % der Kapitalgesellschaft beträgt oder ein Investitionswert (Anschaffungskosten) von 500.000 Euro überschritten wird. Diese Regelung soll sicherstellen, dass steuerpflichtige Gewinne nicht durch Wegzug ins Ausland umgangen werden.