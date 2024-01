Prämiensparen: Was ist das & lohnt sich das Sparprodukt noch?

Urteile des BGH und OLG

In den letzten Jahren kam es zu Gerichtsurteilen, welche den Prämiensparerinnen und Prämiensparern zu Gute kam. So hat das Oberlandesgericht Dresden (OLG) bereits 2020 geurteilt, dass die falsche Berechnung von Zinsen beim Prämiensparen durch eine Sparkasse nachzuzahlen sei. Festgelegt wurde insbesondere, dass sich die Zinsen für das Prämiensparen am Referenzzinssatz zu orientieren haben.

Ein weiteres Urteil fällte der Bundesgerichtshof im Oktober 2021 mit dem Aktenzeichen XI ZR 234/20. Hierbei wurde eine Klausel zur Zinsanpassung einer Sparkasse für unwirksam erklärt und festgelegt, dass diese eine klare Formulierung aufweisen und die Anpassung am Äquivalenzprinzip ausgerichtet sein müsse. Beim Abschluss des Prämiensparvertrages soll festgelegt werden, in welchem Verhältnis der Referenzzinsatz zum Sparzins steht, was während der Laufzeit nicht geändert werden darf. Auch wurde bestimmt, dass Prämiensparverträge erst mit dem Ende des Vertrages verjähren.

Insgesamt können solche und ähnliche Urteile helfen, dir eine Orientierung zu geben und kritisch gegenüber deiner Geldanlage zu werden. Auch können oft wegweisende Urteile helfen, sich nicht allein mit der Problematik zu fühlen und eine rechtliche Beratung kann oft hilfreich sein.