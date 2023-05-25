Allvest - die digitale Altersvorsorge im Test
Ob eine lebenslange Rente oder eine Kapitalauszahlung - alles ist möglich
Allvest ist ein hochflexibles Altersvorsorge- und Investmentprodukt. Allvest ermöglicht eine professionelle und komfortable Geldanlage über das Internet. Die rein digitale Rentenversicherung bietet individuell wählbare Garantien und setzt auf Renditechancen durch die Investition in ETFs, Index- oder Investmentfonds.
In diesem Testbericht haben wir die digitale Geldanlage Allvest analysiert und bewertet. Erfahre, wie Allvest in den Bereichen Angebot, Kosten und Service abschneidet.
Das Wichtigste in Kürze: Alles was du über Allvest wissen musst
Geldanlage: Allvest ist eine digitale Rentenversicherung mit individuell wählbarer Garantie und Renditechancen durch Investitionen in ETFs, Index‑ oder Investmentfonds.
Flexibilität: Bei Allvest kannst du deinen Garantietermin selbst bestimmen. Dieser muss mindestens 12 Jahre in der Zukunft liegen und spätestens beim Alter von 85 Jahren. Doch auch vor deinem gewählten Garantietermin kannst du jederzeit über dein Geld verfügen.
Anlagestrategie: Die Einzahlungen verteilen sich auf zwei Bausteine. Der Baustein „Sicherheit“ investiert in das Sicherungsvermögen der Allianz Lebensversicherung. Der Baustein „Rendite“ investiert wahlweise in ETFs, Indexfonds oder aktiv gemanagte Investmentfonds.
Sicherheit: Bei Allvest kann ein individuelles Garantieniveau von 60 %, 80 % oder 90 % der Einzahlungen gewählt werden. Zum Garantietermin steht dir somit dein gewählter garantierter Betrag als Sicherheitsnetz zur Verfügung.
Starke Partner: Allvest ist eine 100 % Tochtergesellschaft der Allianz SE. Die Verwaltung der Kundengelder erfolgt durch die Allianz Investment Management SE und Allianz Global Investors, die zusammen rund 1.300 Milliarden Euro verwalten.
Mit Vanguard-ETFs für die Altersvorsorge auf breite Streuung und niedrige Kosten setzen. Kapitalanlagen bergen Risiken.
Das Angebot von Allvest
Die digitale Rentenversicherung Allvest bietet individuell wählbare Garantien und setzt auf Renditechancen durch Investitionen in ETFs, Index- oder Investmentfonds. Das angelegte Geld wird auf die zwei Anlagebausteine „Sicherheit“ und „Rendite“ verteilt. Mit Allvest profitiert die Kundin oder der Kunde von der umfassenden und globalen Investmentkompetenz der Allianz.
Die Mindestanlagesumme beträgt bei Allvest 100 Euro. Darüber hinaus können auch Sparpläne ab einer monatlichen Sparrate von 25 Euro eingerichtet werden. Ein- und Auszahlungen während der Ansparphase sind jederzeit möglich.
Zum Garantietermin kannst du die Laufzeit verlängern oder du hast die Wahl zur Auszahlung. Auch in der Auszahlungsphase ist Allvest dabei flexibel. Neben der gesamten Kapitalauszahlung kannst du die kostenlose Option auf eine temporäre oder lebenslange Verrentung wählen. Eine Kombination der genannten Auszahlungsoptionen ist auch möglich.
|Allvest Angebot im Überblick
|Mindestanlage:
|100 Euro
|Sparplan:
|ab 25 Euro
|Anlagebausteine:
|„Sicherheit“ + „Rendite“
|Ein- und Auszahlungen:
|jederzeit möglich
|Auszahlungsphase:
|lebenslange Rente, temporäre Rente, Kapitalauszahlung, Kombination
Die Allvest Anlagestrategie
Allvest Kunden wählen bei Vertragsabschluss ein individuelles Garantieniveau (60 %, 80 %, 90 % der Einzahlungen) und einen Garantietermin (mind. 12 Jahre Laufzeit, maximal 85. Lebensjahr). Die Einzahlungen werden dann entsprechend auf zwei Bausteine aufgeteilt.
- Der Baustein „Sicherheit“ investiert in das Sicherungsvermögen der Allianz Leben, bestehend aus Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefen, Immobilien, Private Equity, Erneuerbare Energien, Infrastrukturinvestments etc.
- Beim Baustein „Rendite“ haben die Kunden die Wahl zwischen zwei global diversifizierten Fondsstrategien, die jeweils auf einem Portfolio aus ETFs, Indexfonds oder aktiv gemanagten Investmentfonds basieren.
Allvest geht über das Konzept eines Robo-Advisors hinaus
Was kostet Allvest?
Für die Verwaltung des Allvest-Vertrages fallen Kosten in Höhe von 0,60 % p.a. an. Zusätzlich werden Drittkosten für die Anlage in der gewählten Anlagestrategie verrechnet, diese sind abhängig von der gewählten Anlagestrategie. Produkte mit passiver Anlagestrategie kosten durchschnittlich ca. 0,17 % pro Jahr, Produkte mit aktiver Anlagestrategie durchschnittlich ca. 0,58 % pro Jahr. Bei Neueinzahlungen wird eine einmalige Gebühr von zwei Prozent der Einzahlungssumme fällig.
Beispiel: Die Gesamtkostenquote für den ersten Einmalbetrag eines typisierten Allvest Kunden (80 % Garantie, 20 Jahre Garantielaufzeit, Wertentwicklung 4,5 % p.a.) beträgt 0,99 % (passive Anlagestrategie) bzw. 1,20 % (aktive Anlagestrategie).
|Allvest Kosten im Überblick
|Servicegebühr:
|0,60 % p.a.
|Produktkosten:
|0,17 % p.a. (passiv) - 0,58 % p.a. (aktiv)
|Kosten auf Neueinzahlungen:
|2,00 % auf Einzahlungen
|Besonderheit:
1. Auszahlung jederzeit und Kündigung kostenlos möglich
2. Wiedereinzahlungen bis zur Höhe der vorher geleisteten Auszahlungen kostenlos
3. Jederzeit kostenloser Wechsel der Anlagestrategie
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Wie ist der Service bei Allvest?
Der Service und die Sicherheit von Allvest sind als sehr hoch einzustufen. Allvest bietet ein übersichtliches Kundencockpit und regelmäßig informative Webinare an. Von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr steht ein fachkundiger Kundenservice für alle Fragen rund um Technik und Produkt zur Verfügung.
Allvest ist Versicherungsvermittler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO (Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern). Hinter dem Angebot steht mit der Allianz einer der größten Versicherungskonzerne der Welt. Die Fonds, in die Allvest investiert, sind als Sondervermögen insolvenzgesichert.
Allvest in 2 Minuten erklärt
Das nachfolgende Video erklärt kurz das Angebot von Allvest.
Wer ist Allvest?
Die Allvest GmbH wurde 2019 als Tochtergesellschaft der Allianz SE gegründet. Seit September 2020 vertreibt das Unternehmen das gleichnamige Produkt der Allianz Lebensversicherungs-AG über digitale Kanäle in Deutschland. Allvest bietet eine digitale Kombination aus Altersvorsorge und Investment und richtet sich speziell an die wachsende Gruppe der rein digitalen Kunden. Geschäftsführer der Allvest GmbH sind Dr. Felix Benedikt, der seit 2004 bei der Allianz in verschiedenen Führungspositionen im Asset und Investment Management tätig war, und Martin Schneider, der 2017 von McKinsey kam, um das Unternehmen aufzubauen. Vorsitzender des Beirats ist Dr. Günther Thallinger.
So wirst du Kunde von Allvest
Wir zeigen dir, wie du Geld bei Allvest anlegen kannst.
Anmeldung: Das Angebot von Allvest ist komplett digital. Nach der kostenfreien Anmeldung * erfolgt die Identifikation per KontoIdent, BankIdent oder PostIdent.
Garantieniveau wählen: Nun wird das individuelle Garantieniveau (60 %, 80 %, 90 % der Einzahlungen) und der Garantietermin (mind. 12 Jahre Laufzeit, maximal 85. Lebensjahr) festgelegt.
Anlagestrategie festlegen: Nun muss die Anlagestrategie gewählt werden. Zur Wahl steht eine passive Strategie (ETFs/Indexfonds) und eine aktive Strategie mit Investmentfonds. Der Wechsel zwischen passiver und aktiver Strategie ist jederzeit und kostenfrei möglich.
Vertrag verwalten: Das Kundencockpit bietet tagesaktuell Details zum Stand des Vertrags. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich, ebenso die Änderung der Anlagestrategie.
Fazit: Allvest überzeugt als kombiniertes Vorsorge- und Anlageprodukt
Die Geldanlage mit Allvest kann ab 100 Euro begonnen werden. Allvest ermöglicht flexible Ein- und Auszahlungen sowie die Möglichkeit zur Einrichtung eines Sparplans ab 25 Euro. Durch den Rentenversicherungsmantel ergibt sich eine günstige steuerliche Behandlung.
Für sicherheitsbewusste Anlegerinnen und Anleger bieten sich zudem individuelle Absicherungsmöglichkeiten mit Garantien sowie die Investition in gemanagte Fondsstrategien an. Besonders interessant und - neben den Fondsinvestments - renditesteigernd, ist die Verankerung des Sicherheitsbausteins in der Kapitalanlage der Allianz Lebensversicherung.
Insgesamt ermöglicht das Konzept eine breit gestreute und damit diversifizierte Anlage und kann als kombiniertes Vorsorge- und Anlageprodukt absolut überzeugen.
Häufig gestellte Fragen zu Allvest
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