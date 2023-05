Allvest - die digitale Altersvorsorge im Test

Bei der Anlage des Sicherungsvermögens werden im Wesentlichen zwei Ziele verfolgt. Zum einen wird das Geld so angelegt, dass die Verpflichtungen und Garantien gegenüber den Kunden langfristig erfüllt werden können. Zum anderen sollen nachhaltig attraktive Erträge erwirtschaftet werden, an denen die Kunden in Form von Überschussbeteiligungen partizipieren. Seit vielen Jahren erwirtschaftet das Sicherungsvermögen der Allianz eine attraktive Verzinsung. Für das Jahr 2023 wurde z. B. die Gesamtverzinsung für Allvest auf 3,50 % festgelegt.