Allvest - die digitale Altersvorsorge im Test

Die digitale Rentenversicherung Allvest bietet individuell wählbare Garantien und setzt auf Renditechancen durch Investitionen in ETFs, Index- oder Investmentfonds. Das angelegte Geld wird auf die zwei Anlagebausteine „Sicherheit“ und „Rendite“ verteilt. Mit Allvest profitiert die Kundin oder der Kunde von der umfassenden und globalen Investmentkompetenz der Allianz.

Die Mindestanlagesumme beträgt bei Allvest 100 Euro. Darüber hinaus können auch Sparpläne ab einer monatlichen Sparrate von 25 Euro eingerichtet werden. Ein- und Auszahlungen während der Ansparphase sind jederzeit möglich.

Zum Garantietermin kannst du die Laufzeit verlängern oder du hast die Wahl zur Auszahlung. Auch in der Auszahlungsphase ist Allvest dabei flexibel. Neben der gesamten Kapitalauszahlung kannst du die kostenlose Option auf eine temporäre oder lebenslange Verrentung wählen. Eine Kombination der genannten Auszahlungsoptionen ist auch möglich.