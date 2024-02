Zuwachssparen: Zinsen, Berechnung & Alternativen

Beim Sparen wünschen sich viele Menschen, Planbarkeit, Sicherheit und möglichst hohe Zinsen, die über die Jahre das Vermögen vermehren. Was liegt da näher als einen Sparvertrag mit einem Kreditinstitut, also einer Bank oder Sparkasse, abzuschließen? Eine Form dieser Sparverträge ist das Zuwachssparen, welches auch oft Zinssparen oder Wachstumssparen genannt wird. Doch was ist Zuwachssparen und wie funktioniert es? Lohnt es sich für mich? Und welche Alternativen gibt es zu diesem Sparprodukt?

In diesem Ratgeber beantworten wir dir diese und weitere Fragen, die mit dem Zuwachssparen in Verbindung stehen.