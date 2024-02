Sparverträge einfach erklärt

Bausparvertrag

Ein Bausparvertrag wird mit einer Bausparkasse geschlossen und kombiniert Sparen und mit einem Immobiliendarlehen. Dabei gibt es Zinssicherheit, da sowohl die Zinsen auf das angesparte Guthaben als auch auf das Darlehen von Anfang an feststehen.

Ein Bausparvertrag gliedert sich in 3 Phasen:

Sparphase Zuteilungsphase Darlehensphase

Die Bausparsumme ist die Summe aus den Spareinlagen der Sparphase und dem Darlehen aus der Darlehensphase.

Die Funktionsweise eines Bausparvertrags: In der Sparphase sparst du zunächst die Mindestsparsumme an. Sind dann alle Mindestvoraussetzungen in der Zuteilungsphase erfüllt, zu welcher etwa eine minimale Spardauer zählen kann, nimmt die Bausparkasse Kontakt mit dir auf. Nun wird erfragt, ob du das Darlehensangebot in Anspruch nehmen, es verschieben möchtest oder auf die Auflösung des Vertrages bestehst, was die Auszahlung der Sparsumme und der erzielten Zinsen zur Folge hat.

Möchtest du schließlich durch die Annahme des Darlehens in die Darlehensphase eintreten, wird allerdings noch geprüft, dass das Geld ausschließlich für wohnwirtschaftliche Zwecke verwendet wird.

Die folgende Übersicht veranschaulicht die wesentlichen Vorteile und Nachteile eines Bausparvertrags: