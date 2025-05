Was ist ein Sparbrief?

Ein Sparbrief ist eine Einmalanlage mit fester Laufzeit und festem Zinssatz. Du legst einen bestimmten Betrag bei einer Bank oder Sparkasse an und erhältst je nach Modell jährlich oder zum Laufzeitende Zinsen. Am Ende der Laufzeit wird dir das Kapital inklusive der Zinsen automatisch zurücküberwiesen, ohne dass du kündigen musst. Während der Laufzeit ist eine Verfügung über das Kapital in der Regel nicht möglich. In Ausnahmefällen ist eine Beleihung als Kreditsicherheit möglich.