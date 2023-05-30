myPension - Altersvorsorge im Test

Im Online-Kundenkonto * von myPension können sich die Kundinnen und Kunden jederzeit über den aktuellen Stand ihrer Geldanlage informieren und Vertragsänderungen vornehmen.

Interessierte sowie Kundinnen und Kunden können über die Telefonhotline, Whatsapp, das Online-Formular oder per E-Mail mit myPension in Kontakt treten. Darüber hinaus ist myPension in verschiedenen sozialen Netzwerken vertreten. Eine App steht für Android und iOS zur Verfügung. Finanzinteressierte finden im myPension-Finanzblog und im monatlichen Newsletter interessante Artikel zu Geldanlagen, Versicherungstrends und Börsenthemen.

Die myPension Altersvorsorge GmbH ist als Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung, §§ 59-68 VVG und VersVermV zugelassen. Im Versorgungsfall übernimmt der Versicherungspartner myLife Lebensversicherung AG das zu versichernde Risiko. myPension und myLife unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: BaFin).

Sollten myPension oder die myLife Lebensversicherung AG unerwartet in Schwierigkeiten geraten, ist das Vermögen der Kundinnen und Kunden rechtlich nicht betroffen, da es sich bei ETFs um Sondervermögen handelt.