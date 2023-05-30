myPension - Altersvorsorge im Test
Kostengünstige Rentenversicherung auf Basis von ETFs
myPension bietet eine digitale und kostengünstige Altersvorsorge an, die gleichzeitig leistungsstark, transparent und flexibel ist. Die Anlage erfolgt nach wissenschaftlichen Maßgaben in ein weltweit gestreutes ETF-Portfolio.
In diesem Testbericht haben wir die digitale Geldanlage myPension analysiert und bewertet. Erfahre, wie myPension in den Bereichen Angebot, Kosten und Service abschneidet.
Das Wichtigste in Kürze: Alles was du über myPension wissen musst
Geldanlage: myPension ist eine digitale Rentenversicherung auf ETF-Basis. Über das Online-Kundenkonto kann man sich jederzeit über den aktuellen Stand des Vertrages informieren.
Anlagestrategie: Die Einzahlungen werden in das myPension Lifecycle Portfolio investiert. Dieses besteht aus sieben Vanguard-ETFs, die die Anlageklassen Aktien und Anleihen abdecken.
Kosten: Die laufenden Kosten betragen 0,67 Prozent pro Jahr plus 36 Euro Kontoführungsgebühr pro Jahr. Das ist im Vergleich zu anderen Rentenversicherungen sehr günstig.
Sicherheit: Die myPension Altersvorsorge GmbH ist als Versicherungsmakler zugelassen. Versicherungspartner ist die myLife Lebensversicherung AG.
Mit Vanguard-ETFs für die Altersvorsorge auf breite Streuung und niedrige Kosten setzen. Kapitalanlagen bergen Risiken.
Das Angebot von myPension
Die digitale Altersvorsorge myPension bietet myPension Lifecycle Portfolios mit insgesamt sieben ETFs (fünf Aktien- und zwei Anleihen-ETFs). Damit lässt sich die Altersvorsorge einfach, rentabel und kostengünstig gestalten. Die myPension Lifecycle Portfolios können individuell an die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden angepasst werden. Portfolioumschichtungen, Ein- und Auszahlungen sowie Beitragspausen sind jederzeit möglich.
myPension kann bereits mit einer Einmalanlage ab 250 Euro oder mit einer monatlichen Sparrate von 25 Euro abgeschlossen werden.
|Angebot im Überblick
|Mindestanlage:
|250 Euro
|Sparplan:
|ab 25 Euro
|Anlageportfolios:
|Lifecycle Portfolios (Aktien/Anleihen-ETFs)
|Ein- und Auszahlungen:
|jederzeit
|Beitragspausen:
|jederzeit
Die myPension Anlagestrategie
Das myPension Lifecycle Portfolio verwendet ausschließlich physisch replizierende ETFs des Anbieters Vanguard und investiert damit in Aktien von über 3.000 Unternehmen weltweit. Die breite Streuung federt Einzeltitelrisiken ab und schließt einen Totalverlust aus. Alle drei Monate findet automatisch ein Rebalancing statt.
Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen passt sich der Haltedauer an. So wird zu Beginn zu 100 Prozent in Aktien investiert. Ab zehn Jahren vor dem geplanten Renteneintritt wird das Portfolio schrittweise von Aktien in Anleihen umgeschichtet, bis die Kundin oder der Kunde bei Renteneintritt ein Aktien-Anleihen-Verhältnis von 30 Prozent zu 70 Prozent erreicht hat. Damit wird einem möglichen Verlust am Aktienmarkt kurz vor Renteneintritt vorgebeugt. Dieser Automatismus kann aber auch über das Kundenkonto ausgeschaltet werden.
Das myPension Lifecycle Portfolio investiert in die folgenden Anlageklassen:
- Aktien Nordamerika
- Aktien Europa
- Aktien Japan
- Aktien Asien ex Japan
- Aktien Schwellenländer
- Unternehmensanleihen Europa
- Staatsanleihen Eurozone
myPension ist eine kostengünstige Altersvorsorge mit ETFs
Was kostet myPension?
Im Gegensatz zu vielen klassischen Rentenversicherungen fallen bei myPension weder Abschluss- noch Bestandsprovisionen an. Auch die laufenden Verwaltungskosten von 0,53 Prozent sowie die Fondskosten von 0,14 Prozent sind vergleichsweise günstig. Zu Beginn wird eine einmalige Einrichtungsgebühr von 149 Euro fällig. Hinzu kommt eine jährliche Kontoführungsgebühr von 36 Euro.
Dadurch erhöht sich die Effektivkostenquote bei geringen Einzahlungsbeträgen und kurzen Laufzeiten (100 Euro für 10 Jahre) auf 1,60 Prozent. Bei höheren Einzahlungsbeträgen und längerer Anlagedauer sinkt sie jedoch deutlich (300 Euro für 30 Jahre: 0,79 Prozent).
|Kosten im Überblick
|Verwaltungskosten:
|0,53 % p.a.
|Produktkosten:
|0,17 % p.a.
|Einrichtungsgebühr:
|149,00 Euro (einmalig)
|Kontoführungsgebühr:
|36,00 Euro (jährlich)
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Wie ist der Service bei myPension?
Im Online-Kundenkonto * von myPension können sich die Kundinnen und Kunden jederzeit über den aktuellen Stand ihrer Geldanlage informieren und Vertragsänderungen vornehmen.
Interessierte sowie Kundinnen und Kunden können über die Telefonhotline, Whatsapp, das Online-Formular oder per E-Mail mit myPension in Kontakt treten. Darüber hinaus ist myPension in verschiedenen sozialen Netzwerken vertreten. Eine App steht für Android und iOS zur Verfügung. Finanzinteressierte finden im myPension-Finanzblog und im monatlichen Newsletter interessante Artikel zu Geldanlagen, Versicherungstrends und Börsenthemen.
Die myPension Altersvorsorge GmbH ist als Versicherungsmakler nach § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung, §§ 59-68 VVG und VersVermV zugelassen. Im Versorgungsfall übernimmt der Versicherungspartner myLife Lebensversicherung AG das zu versichernde Risiko. myPension und myLife unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: BaFin).
Sollten myPension oder die myLife Lebensversicherung AG unerwartet in Schwierigkeiten geraten, ist das Vermögen der Kundinnen und Kunden rechtlich nicht betroffen, da es sich bei ETFs um Sondervermögen handelt.
myPension in 4 Minuten erklärt
Das Video erklärt kurz das Angebot von myPension.
Wer ist myPension?
myPension hilft Menschen, ihre Altersvorsorge selbst in die Hand zu nehmen. Das Unternehmen wurde im Juli 2016 von Rogier Minderhout in Frankfurt am Main gegründet.
Rogier Minderhout war zuvor mehr als 15 Jahre im Investmentbanking tätig, unter anderem bei Goldman Sachs in London und Frankfurt. Johannes Kappler ist für die Produktentwicklung und technische Umsetzung verantwortlich. Als ausgebildeter Fachinformatiker und Versicherungsfachwirt verfügt Johannes Kappler über umfassendes Know-how in diesen Bereichen. Unterstützt wird er von Klaus Schmidt, der als Senior Consultant für myPension tätig ist. Klaus Schmidt war langjährig als Marketingleiter bei der ING-Diba AG sowie im Vorstand der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG tätig.
So wirst du Kunde von myPension
Wir zeigen dir, wie du Geld bei myPension anlegen kannst.
Sparbetrag ermitteln: Nutze den myPension Rentenlückenrechner um zu ermitteln, wie viel du für deinen Renteneintritt sparen musst.
Angebot einholen: Nun kannst du ein unverbindliches Angebot * für deine Altersvorsorge einholen oder direkt online einen Vertrag abschließen.
Vertrag verwalten: Über das myPension Kundenkonto kannst du deinen Vertrag einsehen, verwalten sowie Ein- und Auszahlungen vornehmen.
Rentenphase planen: Bei Eintritt in den Ruhestand kann das Guthaben auf das Konto überwiesen, in eine lebenslange Rente umgewandelt oder das Depot mit den ETFs zu einer anderen Bank übertragen werden.
Fazit: myPension eignet sich für den Vermögensaufbau
myPension überzeugt als einfaches, kostengünstiges, sicheres, flexibles und transparentes Altersvorsorgeprodukt auf ETF-Basis. Bei diesem digitalen Vorsorgeprodukt investieren Anlegerinnen und Anleger in ein sogenanntes myPension Lifecycle Portfolio, dass aus sieben ETFs - fünf Aktien- und zwei Anleihen-ETFs von Vanguard - besteht. Zunächst wird zu 100 Prozent in Aktien investiert, ab zehn Jahren vor Pensionsantritt erfolgt eine schrittweise Umschichtung in Anleihen.
Der Rentenverlauf ist jederzeit online einsehbar, Änderungen sind jederzeit möglich. Die Umschichtung kann auch ausgesetzt werden. Die Kosten sind im Vergleich zu anderen Rentenversicherungsprodukten fair.
Alles in allem eignet sich das Angebot von myPension sehr gut für den langfristigen Vermögensaufbau.
Häufig gestellte Fragen zu myPension
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