myPension - Altersvorsorge im Test

Bei einer klassischen Rentenversicherung werden die Beiträge der Kundinnen und Kunden im kollektiven Deckungsstock des Versicherers angelegt. myPension verwendet für die Anlage ein individuelles Lifecycle‑Portfolio.

Das Problem mit dem Deckungsstock ist, dass er unterschiedliche Laufzeiten bedienen muss. Es gibt Ansprüche von Sparerinnen und Sparern, die bald in Rente gehen, und von Sparenden, die ihr Geld erst in Jahrzehnten brauchen. Zudem haben viele Versicherer Mindestverzinsungen garantiert, die eine kurzfristige Anlage in sichere, niedrig verzinste Anleihen notwendig machen. Dies führt dazu, dass der kollektive Deckungsstock aller Versicherer nur zu 4,4 Prozent in Aktien investiert ist. Für eine langfristige Anlage wie die Altersvorsorge ist das viel zu wenig.

Das myPension Lifecycle Portfolio ist ein individuelles Anlageportfolio. Liegt der Renteneintritt noch in weiter Ferne, ist das Portfolio in Aktien investiert. Ab zehn Jahren vor Renteneintritt wird automatisch in risikoärmere Anleihen umgeschichtet. Dies schützt das Portfolio vor kurzfristigen Einbrüchen am Aktienmarkt und sichert langfristig die Rendite. Im Vergleich zu einem klassischen Deckungsstock ergibt sich so ein deutlich höheres Guthaben.