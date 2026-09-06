Welche ETFs fürs Altersvorsorgedepot?

Mit dem Altersvorsorgedepot kannst du deine staatlich geförderte Altersvorsorge erstmals konsequent mit ETFs aufbauen. Doch welche ETFs eignen sich fürs Altersvorsorgedepot? Und kannst du überhaupt selbst bestimmen, in welche ETFs dein Geld investiert wird?

Das hängt davon ab, für welche Variante du dich entscheidest. Beim Standarddepot gibt der Anbieter die Anlagestrategie und die eingesetzten Anlageprodukte vor. Beim freien Altersvorsorgedepot kannst du innerhalb des angebotenen Anlageuniversums selbst entscheiden, welche ETFs du nutzen möchtest.

Wir zeigen dir, worauf du beim Standarddepot achten solltest und welche ETFs sich für ein freies Altersvorsorgedepot eignen.