Beschreibung

Das Altersvorsorgedepot 60/40 überträgt die klassische Idee eines 60/40-Portfolios auf ein einfaches Musterportfolio für die private Altersvorsorge.

60 Prozent werden in den thesaurierenden Vanguard FTSE Global All Cap UCITS ETF angelegt, während 40 Prozent in den iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) fließen, der in deutsche Staatsanleihen investiert. Der höhere Anleihenanteil reduziert die Schwankungsanfälligkeit im Vergleich zu aktienreicheren Varianten. Gleichzeitig soll der Aktien-ETF langfristig für Wachstum und einen gewissen Schutz vor Inflation sorgen. Durch regelmäßiges Rebalancing wird die gewünschte Aufteilung von Aktien und Anleihen aufrechterhalten.

Wer offensiver investieren möchte, kann sich das Altersvorsorgedepot 80/20 ansehen. Noch defensiver ist das Altersvorsorgedepot 40/60 ausgerichtet.