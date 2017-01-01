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Altersvorsorgedepot 60/40

60 %Aktienquote
0,11 % p.a.Portfolio TER
01.01.2017 Starttag
2Anzahl ETFs
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Beschreibung

Das Altersvorsorgedepot 60/40 überträgt die klassische Idee eines 60/40-Portfolios auf ein einfaches Musterportfolio für die private Altersvorsorge. 

60 Prozent werden in den thesaurierenden Vanguard FTSE Global All Cap UCITS ETF angelegt, während 40 Prozent in den iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) fließen, der in deutsche Staatsanleihen investiert. Der höhere Anleihenanteil reduziert die Schwankungsanfälligkeit im Vergleich zu aktienreicheren Varianten. Gleichzeitig soll der Aktien-ETF langfristig für Wachstum und einen gewissen Schutz vor Inflation sorgen. Durch regelmäßiges Rebalancing wird die gewünschte Aufteilung von Aktien und Anleihen aufrechterhalten. 

Wer offensiver investieren möchte, kann sich das Altersvorsorgedepot 80/20 ansehen. Noch defensiver ist das Altersvorsorgedepot 40/60 ausgerichtet.

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Renditekennzahlen

1 Monat-1,43 %
3 Monate+2,31 %
6 Monate+6,61 %
Lfd. Jahr+8,16 %
1 Jahr+11,37 %
3 Jahre+34,90 % (10,45 % p.a.)
5 Jahre+32,99 % (5,83 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2017)+78,98 % (6,19 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0,11 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,39 %
Portfolioerstellung01.01.2017

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Altersvorsorgedepot 60/40.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF (Acc)
60,00 %
Andere
Andere
0,07 %
Aktien
2
 iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
40,00 %
Andere
Andere
+1,09 %
0,16 %
Anleihen
20
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20261,3 %1,2 %-4,0 %4,1 %3,5 %1,0 %-1,0 %0,5 %-0,7 %8,16 %0,39 %
20251,3 %-0,4 %-3,7 %-2,2 %2,9 %0,7 %2,7 %2,0 %2,0 %2,2 %-0,4 %0,1 %4,72 %0,55 %
20241,0 %1,9 %2,1 %-2,1 %1,6 %2,1 %1,2 %1,1 %1,6 %-0,4 %4,3 %-1,0 %14,62 %0,44 %
20233,5 %-0,6 %1,4 %-0,2 %1,0 %1,7 %1,7 %-0,4 %-1,9 %-2,0 %3,5 %2,4 %11,79 %0,33 %
2022-2,7 %-1,9 %1,2 %-2,5 %-1,4 %-4,1 %5,6 %-2,4 %-5,4 %1,7 %1,3 %-4,7 %-11,86 %0,15 %
2021-0,1 %0,5 %2,1 %0,5 %-0,2 %2,4 %0,2 %1,5 %-1,6 %2,8 %-0,4 %2,4 %15,06 %
20200,1 %-4,8 %-9,6 %8,5 %2,9 %0,9 %0,1 %2,2 %-1,3 %-1,1 %5,0 %1,5 %3,62 %
20194,7 %2,0 %1,5 %1,3 %-3,5 %3,3 %1,1 %-0,4 %1,6 %0,8 %2,0 %1,8 %16,96 %
20181,1 %-0,9 %-0,7 %1,7 %2,0 %-0,8 %1,6 %1,1 %0,2 %-3,4 %0,6 %-5,7 %-3,31 %
2017-0,7 %3,1 %-0,7 %-0,4 %-0,8 %-1,4 %-1,0 %-0,6 %1,2 %1,5 %-0,6 %0,5 %3,78 %

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