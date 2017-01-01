Beschreibung

Das Altersvorsorgedepot 100/0 ist unser offensives Musterportfolio für Anleger, die langfristig eine Aktienquote von 100 Prozent anstreben.

Zum Einsatz kommt der thesaurierende Vanguard FTSE Global All Cap UCITS ETF, der mit mehreren Tausend Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, darunter auch Small Caps, besonders breit diversifiziert investiert. Die vollständige Aktienanlage bietet zwar langfristig hohe Renditechancen, geht aber auch mit entsprechend starken Wertschwankungen einher. Gerade bei einem langen Anlagehorizont kann die Kombination aus staatlicher Förderung und Zulage in Verbindung mit einem kostengünstigen ETF interessant sein.

Anleger, die etwas weniger Risiko eingehen möchten, finden mit dem Altersvorsorgedepot 80/20 eine Variante mit einem stabilisierenden Anleihenanteil.