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Altersvorsorgedepot 100/0

100 %Aktienquote
0,07 % p.a.Portfolio TER
01.01.2017 Starttag
1Anzahl ETFs
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Beschreibung

Das Altersvorsorgedepot 100/0 ist unser offensives Musterportfolio für Anleger, die langfristig eine Aktienquote von 100 Prozent anstreben. 

Zum Einsatz kommt der thesaurierende Vanguard FTSE Global All Cap UCITS ETF, der mit mehreren Tausend Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, darunter auch Small Caps, besonders breit diversifiziert investiert. Die vollständige Aktienanlage bietet zwar langfristig hohe Renditechancen, geht aber auch mit entsprechend starken Wertschwankungen einher. Gerade bei einem langen Anlagehorizont kann die Kombination aus staatlicher Förderung und Zulage in Verbindung mit einem kostengünstigen ETF interessant sein. 

Anleger, die etwas weniger Risiko eingehen möchten, finden mit dem Altersvorsorgedepot 80/20 eine Variante mit einem stabilisierenden Anleihenanteil.

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Renditekennzahlen

1 Monat-1,56 %
3 Monate+4,36 %
6 Monate+12,34 %
Lfd. Jahr+14,79 %
1 Jahr+20,62 %
3 Jahre+58,11 % (16,40 % p.a.)
5 Jahre+64,42 % (10,39 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2017)+167,07 % (10,67 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs1
Portfoliokosten (TER)0,07 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2017

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Altersvorsorgedepot 100/0.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF (Acc)
100,00 %
Andere
Andere
0,07 %
Aktien
2
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
Märkte. Insights. Feature-Updates: Jeden Mittwoch live auf YouTube – mit Markus Jordan.
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Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20261,9 %1,5 %-5,7 %6,8 %5,5 %1,2 %-1,0 %1,1 %-0,8 %14,79 %0,00 %
20252,2 %-0,8 %-6,1 %-4,6 %5,1 %1,3 %4,8 %3,3 %3,2 %3,4 %-0,7 %0,3 %7,11 %0,00 %
20242,0 %4,1 %3,1 %-2,8 %2,6 %2,9 %1,1 %1,6 %1,8 %0,0 %6,0 %-1,1 %23,33 %0,00 %
20235,3 %0,0 %0,9 %-0,4 %1,4 %3,5 %2,4 %-1,0 %-2,6 %-3,8 %5,0 %3,1 %17,02 %0,00 %
2022-4,2 %-3,1 %4,4 %-3,5 %-1,9 %-6,5 %8,5 %-1,6 %-7,5 %3,7 %2,1 %-6,2 %-13,08 %0,00 %
2021-0,2 %1,1 %3,4 %0,9 %-0,2 %3,8 %0,1 %2,6 %-2,3 %4,8 %-1,1 %4,0 %26,01 %
2020-0,1 %-8,2 %-16,1 %15,5 %5,6 %1,4 %-0,0 %4,0 %-2,2 %-2,1 %8,7 %2,4 %6,09 %
20197,8 %3,4 %2,0 %2,2 %-5,7 %5,2 %1,6 %-0,9 %2,9 %1,6 %3,1 %2,9 %28,42 %
20182,2 %-1,6 %-1,4 %3,0 %2,9 %-1,4 %2,9 %1,6 %0,6 %-5,7 %0,9 %-9,5 %-5,86 %
2017-0,7 %4,6 %-0,8 %-0,4 %-1,4 %-1,8 %-1,8 %-1,1 %2,2 %2,4 %-0,9 %1,1 %7,14 %

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Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.