Das Standarddepot erklärt: Die einfache Variante des Altersvorsorgedepots

Das Standarddepot folgt einem einfachen Prinzip: Der Anleger zahlt regelmäßig Geld ein, während die Auswahl der Geldanlage und die laufende Steuerung des Portfolios automatisch erfolgen.

Zu Beginn eröffnet der Sparer bei einem zugelassenen Anbieter ein Altersvorsorgedepot und entscheidet sich für dessen Standarddepot. Anschließend fließen die eigenen Sparbeiträge sowie die staatliche Förderung in dieses Depot. Der Anbieter investiert das Geld entsprechend der gesetzlich vorgegebenen Anlagestrategie in ein breit diversifiziertes Portfolio.

Während der Ansparphase wird das Depot automatisch verwaltet. In jungen Jahren liegt der Schwerpunkt auf chancenorientierten Anlagen wie Aktien, um langfristig möglichst hohe Renditen zu erzielen. Mit zunehmendem Alter reduziert der Anbieter das Anlagerisiko schrittweise und erhöht den Anteil risikoärmerer Investments. Diese automatische Umschichtung soll größere Kursschwankungen kurz vor Rentenbeginn vermeiden. Der Anleger muss sich weder um die Auswahl einzelner ETFs noch um das Rebalancing oder die Anpassung der Aktienquote kümmern. Sämtliche Anlageentscheidungen innerhalb des Standarddepots übernimmt der Anbieter nach den gesetzlichen Vorgaben.

Auch bei den Kosten gelten feste Regeln. Für das Standarddepot ist eine maximale Effektivkostenquote von 1,0 Prozent pro Jahr vorgesehen. Die tatsächlichen Kosten können je nach Anbieter jedoch niedriger ausfallen, weshalb sich auch bei Standarddepots ein Kostenvergleich lohnt.

Das Standarddepot richtet sich damit vor allem an Menschen, die möglichst einfach und ohne eigenes Anlagewissen für das Alter vorsorgen möchten. Wer dagegen selbst über die Auswahl seiner ETFs entscheiden und die Kosten weiter optimieren möchte, kann stattdessen ein individuelles Altersvorsorgedepot nutzen.