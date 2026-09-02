Altersvorsorgedepot-Förderung: So viel Geld gibt der Staat dazu

Mit dem Altersvorsorgedepot soll sich private Altersvorsorge wieder stärker lohnen. Der entscheidende Anreiz dafür ist die staatliche Förderung: Wer eigenes Geld einzahlt, erhält eine Zulage vom Staat. Zusätzlich können Kinderzulagen und - abhängig vom Einkommen - steuerliche Vorteile hinzukommen.

Wie hoch fällt die Förderung tatsächlich aus und wie viel musst du selbst einzahlen, um die maximale Zulage zu erhalten? Wir zeigen dir anhand konkreter Beispiele, wie Grundzulage, Kinderzulage und mögliche Steuervorteile funktionieren.

Tipp: Das Altersvorsorgedepot startet 2027. Trag dich jetzt in unsere E-Mail Liste ein – wir informieren dich, sobald die ersten Altersvorsorgedepot-Anbieter mit ihren Angeboten starten. Jetzt eintragen!