FTSE Global All Cap vs. FTSE All-World: Welcher ETF passt besser?

Um einen belastbaren Vergleich zu erhalten, lohnt es sich, direkt die Indizes statt einzelner ETFs zu betrachten. Der Grund: Für den FTSE Global All Cap gibt es in Europa bislang keinen ungefilterten ETF und die verfügbare ESG-Variante verzerrt jeden Produktvergleich durch ihren Sektorausschluss. Auf Indexebene lassen sich beide hingegen sauber gegenüberstellen: gleiche Währung, gleicher Stichtag, gleiche Berechnungsmethodik.

Zeitraum FTSE Global All Cap FTSE All World 1 Jahr 22,3 % 22,5 % 3 Jahre p.a. 18,3 % 18,8 % 5 Jahre p.a. 10,9 % 11,3 % Volatilität 5 Jahre 15,1 % 14,9 % Drawdown 5 Jahre -26,1 % -26,0 % Quelle: FTSE Russell, USD, Bruttorendite. Stand: 31.07.2026.

Das Ergebnis ist bemerkenswert unspektakulär. Über fünf Jahre trennen die beiden Indizes 0,4 Prozentpunkte pro Jahr, über drei Jahre 0,5 Prozentpunkte und über ein Jahr 0,2 Prozentpunkte. Jeweils leicht zugunsten des FTSE All-World. Auch beim Risiko liegen sie praktisch gleichauf: Die Fünfjahresvolatilität unterscheidet sich um 0,2 Prozentpunkte und der maximale Drawdown um 0,1 Prozentpunkte.

Der Grund für diese Nähe ist die Gewichtung. Selbst wenn sich die Small Caps deutlich anders entwickeln als die Mega-Caps, schlägt sich das bei einem Indexgewicht von rund 10 % nur gedämpft nieder. Der leichte Rückstand des All Cap spiegelt eine Marktphase wider, in der wenige große US-Technologiekonzerne die Weltbörsen getragen haben. Dass sich das fortsetzt, ist keineswegs ausgemacht – in früheren Jahrzehnten lagen kleine Unternehmen zeitweise deutlich vorn. Eine Prognose lässt sich aus fünf Jahren nicht ableiten.

Für dich als Anleger bedeutet das: An dieser Stelle ist die Indexwahl keine Renditeentscheidung. Der Unterschied zwischen einem ETF mit 0,07 % und einem mit 0,24 % TER ist über 30 Jahre spürbarer als der historische Abstand zwischen den beiden Indizes.