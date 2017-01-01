Beschreibung

Das Altersvorsorgedepot 40/60 ist ein defensives Musterportfolio, das zu 40 Prozent aus Aktien und zu 60 Prozent aus deutschen Staatsanleihen besteht.

Für den Aktienanteil nutzen wir den thesaurierenden Vanguard FTSE Global All Cap UCITS ETF. Der Anleihenanteil wird mit dem iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) umgesetzt. Die kurze bis mittlere Duration der enthaltenen Staatsanleihen begrenzt das Zinsänderungsrisiko und gibt dem Portfolio zusätzliche Stabilität. Eine solche Aufteilung kann beispielsweise im Rahmen eines Ablaufmanagements interessant werden, wenn durch schrittweise Umschichtung das Risiko vor dem Rentenbeginn reduziert werden soll.

Das Altersvorsorgedepot 60/40 hat eine höhere Aktienquote, während beim Altersvorsorgedepot 20/80 die Stabilität noch stärker im Vordergrund steht.