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Altersvorsorgedepot 40/60

40 %Aktienquote
0,12 % p.a.Portfolio TER
01.01.2017 Starttag
2Anzahl ETFs
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Beschreibung

Das Altersvorsorgedepot 40/60 ist ein defensives Musterportfolio, das zu 40 Prozent aus Aktien und zu 60 Prozent aus deutschen Staatsanleihen besteht. 

Für den Aktienanteil nutzen wir den thesaurierenden Vanguard FTSE Global All Cap UCITS ETF. Der Anleihenanteil wird mit dem iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) umgesetzt. Die kurze bis mittlere Duration der enthaltenen Staatsanleihen begrenzt das Zinsänderungsrisiko und gibt dem Portfolio zusätzliche Stabilität. Eine solche Aufteilung kann beispielsweise im Rahmen eines Ablaufmanagements interessant werden, wenn durch schrittweise Umschichtung das Risiko vor dem Rentenbeginn reduziert werden soll. 

Das Altersvorsorgedepot 60/40 hat eine höhere Aktienquote, während beim Altersvorsorgedepot 20/80 die Stabilität noch stärker im Vordergrund steht.

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Renditekennzahlen

1 Monat-1,34 %
3 Monate+1,24 %
6 Monate+3,74 %
Lfd. Jahr+4,86 %
1 Jahr+6,87 %
3 Jahre+24,15 % (7,46 % p.a.)
5 Jahre+18,90 % (3,49 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2017)+44,77 % (3,89 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0,12 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,60 %
Portfolioerstellung01.01.2017

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Altersvorsorgedepot 40/60.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
60,00 %
Andere
Andere
+1,09 %
0,16 %
Anleihen
20
 Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF (Acc)
40,00 %
Andere
Andere
0,07 %
Aktien
2
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20261,0 %1,1 %-3,2 %2,8 %2,4 %0,9 %-0,9 %0,2 %-0,7 %4,86 %0,60 %
20250,8 %-0,2 %-2,5 %-1,0 %1,8 %0,4 %1,7 %1,4 %1,3 %1,6 %-0,3 %-0,0 %3,53 %0,82 %
20240,6 %0,9 %1,6 %-1,7 %1,1 %1,7 %1,3 %0,8 %1,5 %-0,6 %3,3 %-0,9 %10,27 %0,67 %
20232,6 %-0,9 %1,6 %-0,2 %0,8 %0,7 %1,4 %-0,1 %-1,5 %-1,1 %2,7 %2,1 %9,17 %0,51 %
2022-2,0 %-1,4 %-0,3 %-2,1 %-1,1 %-2,9 %4,2 %-2,7 %-4,3 %0,8 %0,9 %-3,9 %-11,26 %0,22 %
2021-0,1 %0,1 %1,4 %0,2 %-0,1 %1,6 %0,3 %1,0 %-1,2 %1,7 %-0,1 %1,6 %9,59 %
20200,2 %-3,1 %-6,5 %5,5 %1,7 %0,6 %0,2 %1,3 %-0,8 %-0,6 %3,2 %1,0 %2,38 %
20193,1 %1,3 %1,2 %0,9 %-2,2 %2,3 %0,8 %-0,1 %0,9 %0,4 %1,3 %1,2 %11,25 %
20180,5 %-0,5 %-0,4 %1,1 %1,6 %-0,5 %0,9 %0,9 %-0,0 %-2,2 %0,5 %-3,8 %-2,05 %
2017-0,7 %2,3 %-0,6 %-0,3 %-0,5 %-1,2 %-0,6 %-0,3 %0,7 %1,1 %-0,5 %0,1 %2,10 %

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