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Altersvorsorgedepot 20/80

20 %Aktienquote
0,14 % p.a.Portfolio TER
01.01.2017 Starttag
2Anzahl ETFs
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Beschreibung

Das Altersvorsorgedepot 20/80 ist unser defensivstes klassisches Musterportfolio. Es richtet den Blick stärker auf den Rentenbeginn und den Kapitalerhalt. 

Nur 20 Prozent werden über den thesaurierenden Vanguard FTSE Global All Cap UCITS ETF in Aktien investiert, während 80 Prozent im iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) angelegt werden. Dessen deutsche Staatsanleihen mit kurzen bis mittleren Laufzeiten fungieren als vergleichsweise stabiler Baustein. Hohe Renditen stehen hier nicht im Vordergrund. Gegenüber einem reinen Geldmarktinvestment können die etwas längeren Kurzläufer zusätzliche Ertragschancen bieten, zugleich bleiben Kursschwankungen möglich. 

Wer einen höheren Aktienanteil und damit größere Renditechancen sucht, findet mit dem Altersvorsorgedepot 40/60 die nächstoffensivere Variante.

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Renditekennzahlen

1 Monat-1,23 %
3 Monate+0,13 %
6 Monate+0,85 %
Lfd. Jahr+1,57 %
1 Jahr+2,45 %
3 Jahre+13,94 % (4,46 % p.a.)
5 Jahre+5,83 % (1,12 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2017)+16,05 % (1,55 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0,14 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,83 %
Portfolioerstellung01.01.2017

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Altersvorsorgedepot 20/80.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
80,00 %
Andere
Andere
+1,09 %
0,16 %
Anleihen
20
 Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF (Acc)
20,00 %
Andere
Andere
0,07 %
Aktien
2
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20260,8 %0,9 %-2,4 %1,4 %1,3 %0,7 %-0,9 %-0,2 %-0,6 %1,57 %0,83 %
20250,4 %0,0 %-1,3 %0,2 %0,8 %0,1 %0,8 %0,8 %0,7 %1,0 %-0,1 %-0,1 %2,35 %1,09 %
20240,1 %-0,3 %1,1 %-1,3 %0,5 %1,3 %1,4 %0,5 %1,4 %-0,9 %2,3 %-0,8 %5,91 %0,90 %
20231,6 %-1,2 %1,9 %-0,1 %0,5 %-0,3 %1,0 %0,2 %-1,1 %-0,1 %1,9 %1,7 %6,56 %0,67 %
2022-1,3 %-0,8 %-1,7 %-1,6 %-0,9 %-1,7 %2,9 %-3,1 %-3,2 %-0,2 %0,5 %-3,2 %-10,66 %0,29 %
2021-0,0 %-0,2 %0,7 %-0,0 %-0,1 %0,8 %0,4 %0,3 %-0,9 %0,5 %0,3 %0,6 %4,11 %
20200,4 %-1,4 %-3,5 %2,8 %0,6 %0,4 %0,2 %0,5 %-0,4 %-0,2 %1,4 %0,5 %1,15 %
20191,6 %0,6 %0,9 %0,4 %-0,9 %1,4 %0,5 %0,2 %0,1 %-0,1 %0,6 %0,5 %5,51 %
2018-0,1 %-0,2 %-0,0 %0,4 %1,1 %-0,2 %0,3 %0,6 %-0,3 %-1,0 %0,3 %-1,8 %-0,77 %
2017-0,6 %1,6 %-0,5 %-0,3 %-0,2 %-1,0 %-0,2 %0,0 %0,2 %0,6 %-0,4 %-0,2 %0,42 %

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