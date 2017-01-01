Beschreibung

Das Altersvorsorgedepot 20/80 ist unser defensivstes klassisches Musterportfolio. Es richtet den Blick stärker auf den Rentenbeginn und den Kapitalerhalt.

Nur 20 Prozent werden über den thesaurierenden Vanguard FTSE Global All Cap UCITS ETF in Aktien investiert, während 80 Prozent im iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) angelegt werden. Dessen deutsche Staatsanleihen mit kurzen bis mittleren Laufzeiten fungieren als vergleichsweise stabiler Baustein. Hohe Renditen stehen hier nicht im Vordergrund. Gegenüber einem reinen Geldmarktinvestment können die etwas längeren Kurzläufer zusätzliche Ertragschancen bieten, zugleich bleiben Kursschwankungen möglich.

Wer einen höheren Aktienanteil und damit größere Renditechancen sucht, findet mit dem Altersvorsorgedepot 40/60 die nächstoffensivere Variante.