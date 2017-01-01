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Altersvorsorgedepot 80/20

80 %Aktienquote
0,09 % p.a.Portfolio TER
01.01.2017 Starttag
2Anzahl ETFs
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Beschreibung

Das Altersvorsorgedepot 80/20 ist ein wachstumsorientiertes Musterportfolio, das zu 80 Prozent aus Aktien und zu 20 Prozent aus Anleihen besteht. 

Der Aktienanteil wird über den thesaurierenden Vanguard FTSE Global All Cap UCITS ETF abgebildet. Der iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) investiert hingegen in deutsche Staatsanleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. Dieser ETF soll vor allem Stabilität ins Depot bringen und Schwankungen reduzieren. Die maximale Rendite steht bei diesem Baustein bewusst nicht im Vordergrund. Da die Anlage in Euro erfolgt, entfällt zudem ein zusätzliches Fremdwährungsrisiko, wie es bei Weltanleihen ohne Währungssicherung entstehen kann. 

Das Altersvorsorgedepot 100/0 bietet mehr Renditechancen, während das Altersvorsorgedepot 60/40 mit einem höheren Anleihenanteil defensiver aufgestellt ist.

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Renditekennzahlen

1 Monat-1,50 %
3 Monate+3,35 %
6 Monate+9,48 %
Lfd. Jahr+11,47 %
1 Jahr+15,96 %
3 Jahre+46,22 % (13,43 % p.a.)
5 Jahre+48,16 % (8,13 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2017)+119,47 % (8,45 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0,09 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,18 %
Portfolioerstellung01.01.2017

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Altersvorsorgedepot 80/20.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF (Acc)
80,00 %
Andere
Andere
0,07 %
Aktien
2
 iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
20,00 %
Andere
Andere
+1,09 %
0,16 %
Anleihen
20
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20261,6 %1,4 %-4,9 %5,5 %4,5 %1,1 %-1,0 %0,8 %-0,8 %11,47 %0,18 %
20251,8 %-0,6 %-4,9 %-3,4 %4,0 %1,0 %3,7 %2,6 %2,6 %2,8 %-0,5 %0,2 %5,92 %0,27 %
20241,5 %3,0 %2,6 %-2,5 %2,1 %2,5 %1,1 %1,4 %1,7 %-0,2 %5,1 %-1,0 %18,98 %0,22 %
20234,4 %-0,3 %1,2 %-0,3 %1,2 %2,6 %2,1 %-0,7 %-2,2 %-2,9 %4,3 %2,8 %14,40 %0,17 %
2022-3,5 %-2,5 %2,8 %-3,0 %-1,6 %-5,3 %7,0 %-2,0 %-6,5 %2,7 %1,7 %-5,4 %-12,47 %0,08 %
2021-0,2 %0,8 %2,8 %0,7 %-0,2 %3,1 %0,1 %2,1 %-1,9 %3,8 %-0,8 %3,2 %20,53 %
20200,0 %-6,5 %-12,8 %11,8 %4,2 %1,1 %0,1 %3,1 %-1,7 %-1,6 %6,8 %2,0 %4,86 %
20196,2 %2,7 %1,7 %1,8 %-4,6 %4,3 %1,4 %-0,6 %2,3 %1,2 %2,6 %2,4 %22,69 %
20181,6 %-1,3 %-1,0 %2,3 %2,4 %-1,1 %2,2 %1,3 %0,4 %-4,6 %0,8 %-7,6 %-4,59 %
2017-0,7 %3,8 %-0,8 %-0,4 %-1,1 %-1,6 %-1,4 %-0,8 %1,7 %2,0 %-0,8 %0,8 %5,46 %

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