Für viele Anleger gelten Aktien, Anleihen und ETFs als das Fundament der Geldanlage. Doch volatile Märkte, Inflation, Phasen niedriger Zinsen und Neugier haben das Interesse an alternativen Investments deutlich wachsen lassen. Damit sind Kapitalanlagen außerhalb der traditionellen Finanzprodukte gemeint: von Private Equity und Private Debt über Immobilien und Infrastruktur bis hin zu Rohstoffen, Sachwerten und Sammelobjekten wie Wein, Uhren oder Kunst. Sie können neue Renditechancen eröffnen, die Diversifikation verbessern und den Zugang zu besonderen Assetklassen ermöglichen, bringen aber oft auch mehr Komplexität, geringere Liquidität und Zugänglichkeit sowie teils höhere Risiken mit sich.

In diesem Ratgeber erklären wir die Grundlagen, stellen wichtige Anlageformen vor, zeigen, wie alternative Investments im Portfolio eingesetzt werden können, ordnen Chancen und Risiken ein und zeigen typische Fallstricke.