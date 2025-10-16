In Deutschland dürfen nur professionelle und semiprofessionelle Investoren in Hedgefonds investieren. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kontrolliert diese Finanzprodukte. Allerdings sind Hedgefonds deutlich weniger reguliert als klassische Investmentfonds oder ETFs.

Eine weitere Einschränkung in Hedgefonds zu investieren, besteht in den hohen Mindesteinlagevolumen, die oft erst bereits ab 500.000 Euro liegen. Doch neben diesem Nachteil für Kleinanleger, wäre allein schon das hohe Anlagerisiko für Privatanleger ein Problem. Zwar könnten Hedgefonds unter Umständen in bestimmten Marktphasen, z.B. durch Hebeln mit Fremdkapital oder Leerverkäufe, außerordentlich profitieren, aber auf Kosten der breiten Risikostreuung bzw. Diversifikation, wie sie etwa Welt-Aktien-ETFs mitbringen.

Maximale Rendite unter Inkaufnahme hoher Verlustrisiken stehen bei Hedgefonds meist im Vordergrund und machen sie so gefährlich. Für langfristige Sparziele wie die Altersvorsorge viel zu riskant und ungeeignet.