Ray Dalio wurde am 8. August 1949 in Jackson Heights, Queens, New York, geboren. Schon früh interessierte er sich für die Finanzmärkte und begann im Alter von 12 Jahren mit dem Kauf von Aktien. Nach dem Abschluss seines Studiums an der Long Island University und der Harvard Business School gründete er 1975 Bridgewater Associates aus seinem Apartment heraus.