Korrelationen verstehen

Die Korrelation ist ein zentrales statistisches Maß bei der Geldanlage. Sie ist insbesondere wichtig, wenn es um Diversifikation, Asset Allocation und die Auswahl geeigneter ETFs geht. Sie beschreibt den Zusammenhang zwischen zwei Variablen – beispielsweise der Wertentwicklung zweier Anlageklassen – und erlaubt Aussagen darüber, wie stark und in welche Richtung sich diese gemeinsam verändern.

In diesem Artikel beleuchten wir die Grundlagen der Korrelation, ihre Bedeutung für die Portfoliotheorie und liefern praxisnahe Beispiele, etwa aus der ETF-Auswahl. Der Hauptfokus des Artikels liegt auf der Korrelation im Kontext des Investierens.