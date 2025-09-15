ELTIF erklärt: Definition, Vorteile, Risiken & aktuelle Angebote

Der Begriff „ELTIF” (European Long-Term Investment Fund) gewinnt zunehmend an Bedeutung – nicht zuletzt, weil Neobroker wie Scalable Capital und Trade Republic diese Anlageform aktiv in ihr Angebot aufgenommen haben. Obwohl der Name an ETFs erinnert, unterscheiden sich ELTIFs grundlegend von klassischen Indexfonds.

Sie investieren langfristig in Private Equity, Infrastrukturprojekte und Immobilien und ermöglichen so den Zugang zu Anlageklassen, die bisher fast ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten waren. Durch die Reform ELTIF 2.0 im Jahr 2024 wurde der Einstieg deutlich erleichtert, sodass nun auch Privatanleger in ELTIFs investieren können.

In diesem Ratgeber erfährst du alles Wichtige: Was ist ein ELTIF? Wie funktionieren ELTIFs? Wo liegen Chancen und Risiken? Und wie unterscheiden sie sich von ETFs? Außerdem geben wir dir Tipps, worauf du bei der Auswahl eines passenden Fonds achten solltest.