Seit Jahrtausenden faszinieren Edelmetalle – sei es als Schmuck, als Industrierohrstoff oder als Wertanlage. Besonders Gold und Silber gelten vielen Anlegern als stabiler „sicherer Hafen“. Doch auch Platin und Palladium sowie weitere Platinmetalle wie Rhodium, Ruthenium oder Iridium spielen zunehmend eine Rolle – vor allem wegen ihrer industriellen Bedeutung, beispielsweise in Katalysatoren, in der Elektronik oder im Falle Iridiums in der Wasserstofftechnologie. Osmium ist eher für Spezialanwendungen relevant. Doch wie kann man in Edelmetalle investieren? Geht das nur über Exchange Traded Commodities (ETCs)?

Dieser Artikel bietet dir einen kompakten Überblick über Edelmetalle: von den Grundlagen über Preise und Anlageformen bis hin zu Steuern, praktischen Tipps für den Kauf und Verkauf sowie zur Lagerung.