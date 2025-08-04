Xetra Gold vs. Euwax Gold

Xetra-Gold und Euwax Gold II gehören zu den beliebtesten Wegen, um bequem und sicher in physisch besichertes Gold zu investieren – ganz ohne eigenen Tresor oder Bankschließfach. Beide Produkte versprechen einfachen Zugang zum Goldmarkt und ermöglichen zugleich die Option auf physische Auslieferung.

Doch wie unterscheiden sich die beiden Gold-ETCs im Detail? Welche Gebühren fallen an? Und für welchen Anlegertyp ist welches Produkt besser geeignet?

In diesem Ratgeber nehmen wir beide Produkte genau unter die Lupe und zeigen dir, welcher ETC am besten zu deiner Anlagestrategie passt.