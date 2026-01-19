In Rohstoffe investieren

Physisch: Gold und Silber als Ausnahme

Bei den meisten Rohstoffen ist physischer Besitz unpraktisch (Transport/Lagerung). Edelmetalle sind eine große Ausnahme: Gold und Silber lassen sich als Münzen oder Barren kaufen. Hierbei ist besonders die Seriosität des Anbieters wichtig.

Tipp: Bei den Gold-ETCs Xetra Gold und Euwax II Gold gibt es die Option zur physischen Auslieferung, wodurch die Gewinne daraus, genau wie beim physischen Kauf von Gold, nach 12 Monaten Haltedauer steuerfrei sind.

Rohstoffaktien (indirekt)

Hier investiert man in Unternehmen, die Rohstoffe fördern oder produzieren, zum Beispiel Ölkonzerne oder Minen. Das ist jedoch kein 1:1-Investment in den Rohstoffpreis: Unternehmensgewinne, Kosten, Politik, Management und die Stimmung am Aktienmarkt spielen u.a. ebenfalls eine Rolle.

Rohstoff-ETFs (meist breit diversifizierte Rohstoff-Future-ETFs)

Rohstoff-ETFs bilden häufig Rohstoffindizes über Futures ab und rollen diese Kontrakte. Vorteil: Sie sind handelbar wie ein ETF und es fällt kein physisches Handling an. Nachteil: Rolleffekte und das USD-Währungsrisiko können die Rendite stark beeinflussen.

Rohstoff-ETCs (einzelner Rohstoff vs. Rohstoffkorb)

ETCs sind Schuldverschreibungen (Sonderform von einem Zertifikat) und unterliegen dem Emittentenrisiko. Problem: Geht der Herausgeber des ETCs pleite, ist das investierte Geld verloren. ETCs werden oft genutzt, um die Preisentwicklung eines einzelnen Rohstoffs, wie beispielsweise Gold, Silber, Öl oder Platin, oder einen Rohstoffkorb aus mehreren Rohstoffen abzubilden.

Rohstofffonds (aktiv gemanagt)

Rohstofffonds investieren häufig über Futures und gelten laut Quelle als spekulativ und volatil. Die Rendite ist stark marktgetrieben und schwer prognostizierbar. Sie können als Beimischung gedacht sein, passen aber eher zu erfahrenen, risikotoleranten Anlegern.