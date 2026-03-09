Öl ist ein zentraler Rohstoff der Weltwirtschaft, der die Energieversorgung, die Industrie, die Chemie und den internationalen Handel prägt. Der Ölpreis reagiert stark auf geopolitische Ereignisse, die OPEC, das Angebot und die Nachfrage sowie den Ölmarkt. Das schafft für Anleger zugleich Risiken, Volatilität und Renditechancen. Ereignisse wie der Iran-Krieg, der Ukraine-Krieg oder die Ölkrise der 1970er Jahre führen uns einmal mehr vor Augen, wie wichtig Öl für die globale Wirtschaft ist.

Öl-Aktien-ETFs bieten eine einfache Möglichkeit, über Themen-ETFs in Unternehmen aus dem Energiesektor zu investieren, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen. Anders als ETCs auf Rohöl wie Brent oder WTI, die meist auf Futures basieren, investieren diese ETFs direkt in Aktien von Unternehmen aus Exploration, Förderung und Öldienstleistungen. Dadurch ermöglichen sie eine diversifizierte Beteiligung an der Ölindustrie mit eigener Wertentwicklung.

Dieser Ratgeber zeigt dir, wie du den passenden Öl-Aktien-ETF findest, welche Chancen und Risiken bestehen und worin sich Öl-Aktien-ETFs von Öl-ETCs unterscheiden.

Tipp: Teste den extraETF Portfolio Tracker und verfolge die Entwicklung deiner Aktien und ETFs ganz einfach. Zum Portfolio Tracker.