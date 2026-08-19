ETFs vs. ETCs: Was ist der Unterschied?

Rohstoff-ETCs auf Futures

Möchten Anlegerinnen und Anleger in Erdgas, Öl oder Agrarrohstoffe investieren, können sie dabei auf ETCs, die auf Terminkontrakte (engl. Futures) zurückgreifen, setzen. Der Hintergrund: Die Funktionsweise der Finanzmärkte und der Rohstoffmärkte unterscheiden sich. So sind bezogen auf letztere, manche Rohstoffe, wie beispielsweise Mais, verderblich, was wiederum Auswirkungen auf die Art des Handelns damit hat. Zudem können auch Lagerkosten und Markterwartungen an den Rohstoffmärkten eine Rolle spielen.

Bei Terminkontrakten handelt es sich um Verträge, welche die Lieferung eines Rohstoffs und dessen fest definierten Zeitpunkt und Preis enthalten.

Dabei sagt der Kurs des Terminkontrakts aus, welcher Preis für die Lieferung des Rohstoffes am Liefertag gilt. Genauer gesagt sind Preis, Menge, Zeitpunkt und Qualität darin genau festgehalten. Somit kann ein Future für Rohstoffproduzenten oder andere Akteure aus dem Agrarsektor praktisch sein, da er ihnen ermöglicht, sich in der Zukunft einen fest definierten Preis für den Rohstoff zu sichern. Dabei haben Finanzinvestorinnen und Finanzinvestoren für gewöhnlich kein Interesse daran einen Rohstoff physisch geliefert zu bekommen, sondern versuchen, von dessen Preisentwicklung zu profitieren.

Da die Laufzeit eines Futures begrenzt ist, kommt es zum sogenannten „Rollen eines Futures”. Der Hintergrund ist der, dass der Future zum Ende der Laufzeit wieder verkauft sowie danach sofort wieder ein neuer Future gekauft wird. Dieses sogenannte „Rollen eines Futures”, welches der Anbieter eines ETCs für Anlegerinnen und Anleger übernimmt, kann es zu Rollgewinnen oder Rollverlusten kommen, da beim Verkauf oder Erwerb der Futures unterschiedliche Preise gelten können.