Immobilien gelten meist als stabile Geldanlage. Doch der direkte Kauf einer Wohnung oder eines Hauses erfordert viel Kapital, Zeit und Verwaltungsaufwand. Eine einfache Alternative bieten Immobilien-ETFs. Sie ermöglichen es Anlegern, bereits mit kleinen Beträgen in den Immobiliensektor einzusteigen und von dessen Wertentwicklung zu profitieren – ganz ohne eigenen Immobilienkauf.

Immobilien-ETFs können Aktien von Immobiliengesellschaften und REITs bündeln und so eine breit gestreute Beteiligung am Immobilienmarkt ermöglichen. Dabei können Anleger meist von Chancen wie regelmäßigen Dividenden, internationaler Diversifikation und einer hohen Flexibilität durch den täglichen Handel an der Börse profitieren. Gleichzeitig sollten jedoch auch die Risiken, wie Kursschwankungen und die Abhängigkeit von der Zinsentwicklung, beachtet werden.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Immobilien-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser Investments bestehen.