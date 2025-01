Crowdinvesting ist eine Geldanlage, bei der die Crowd (Menschenmenge) in Projekte oder Unternehmen investiert und finanziell an dessen Erfolg beteiligt wird. Im internationalen Kontext wird häufig von "equity-based Crowdfunding" gesprochen. Der Renditeaspekt spielt bei dieser Beteiligungsform eine zentrale Rolle, da die Investoren direkt von den finanziellen Gewinnen der Projekte profitieren können. Crowdinvesting findet in zahlreichen Segmenten Anwendung, darunter Start-ups, Immobilien, mittelständische Unternehmen und erneuerbare Energien. Diese Vielfalt macht es zu einer flexiblen und attraktiven Anlageform.