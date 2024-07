Geldanlage für Berufseinsteiger

Als Berufseinsteiger hast du den Vorteil eines langen Anlagehorizonts. Dieser lange Zeitraum ermöglicht es dir, von langfristigen Anlagestrategien zu profitieren, die potenziell höhere Renditen bieten als kurzfristige Anlagen. Das Sparen auf einem Tagesgeldkonto ist zwar sicher und bietet kurzfristige Liquidität, bringt aber oft nur geringe Renditen.

Langfristige Anlagestrategien wie die Investition in Aktien oder Aktien-ETFs bieten dagegen die Chance auf deutlich höhere Renditen. Wer in Aktien investiert, partizipiert am Wachstum von Unternehmen und Märkten, was über längere Zeiträume zu erheblichen Wertsteigerungen führen kann. ETFs, die in eine Vielzahl von Unternehmen investieren, bieten gegenüber Einzelaktien zudem den Vorteil der Risikostreuung.