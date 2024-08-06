Die Aktienkurse purzeln: So solltest du dich jetzt verhalten

„Besonders bei Microsoft hat sich bei der Vorlage der aktuellen Zahlen bestätigt, dass der Software-Konzern weiterhin stark in Künstliche Intelligenz investieren muss“, mahnt Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF. Daneben kam jüngst die Meldung heraus, dass Starinvestor Warren Buffett seine Apple-Position extrem senkte. Er stieß fast die Hälfte seines Bestands ab. Die US-Tech-Sparte hat sicher weiterhin riesiges Potenzial, doch es zeigt sich immer wieder, dass keine Branche ewig nur nach oben zeigt. Und auch Branchenrotationen sind völlig normal und in einem breit gestreuten Depot ohnehin kein Problem, womit wir gleich im Mutmacherteil dieses Beitrags angekommen sind.

Die Aktienkurse fallen: Was sollte ich jetzt tun?

Wir wollen dir mit diesem Artikel keinesfalls den Sommer vermiesen. Im Gegenteil: Wir zeigen dir, wie du problemlos durch solche Krisen kommst und sie vielleicht sogar noch gewinnbringend nutzen kannst. Der heftige Absturz Japans und die möglicherweise eingeläutete Normalisierung der Bewertungen der „Glorreichen Sieben“ ist einmal mehr ein guter Beweis für die Wirksamkeit der breit gestreuten Geldanlage.

Setzt du nur auf ein Land, nimmst du solche Talfahrt wie in Japan voll mit. Baust du nur auf eine Branche, gilt das Gleiche. Der Blick in den Rückspiegel zeigt, dass es immer einen Wechsel der dominierenden Branchen gab. „Vor der globalen Finanzkrise waren Finanzwerte (mit 22 % des MSCI ACWI IMI Index) und Energie (11 %) die größten Sektoren am Aktienmarkt. Die Bedeutung beider ist jedoch in den letzten zehn Jahren relativ und sukzessive geschrumpft. Finanz- und Energiewerte machen nun 15 Prozent beziehungsweise weniger als fünf Prozent des Index aus. In der Zwischenzeit war der Aufstieg von Technologieunternehmen in den USA und darüber hinaus einer der wichtigsten Performancetreiber für globale Aktien und spiegelt sich im aktuellen Sektor-Mix wider“, sagt Markus Weis, Leiter SPDR ETFs Deutschland und Österreich.

In einem Welt-ETF passen sich die dominanten Branchen automatisch an und du läufst nicht Gefahr, abgehängt zu werden. Und das gilt auch für Länder. Hierzu ist das bereits erwähnte Japan ohnehin ein hervorragendes Beispiel. Der Überflieger der 1980er Jahre konnte 34 Jahre lang nicht mehr sein Allzeithoch erreichen. Das kann dir bei – bewusst oder unbewusst – eingegangenen Wetten auf einzelne Länder theoretisch immer passieren. Einzelne Länder können immer ins Stock geraten, einzelne Unternehmen können sogar komplett in die Bedeutungslosigkeit abrutschen oder pleite gehen.

Sehen wir uns dazu als Risikoindikator den sogenannten Maximum-Drawdown an. Dieser drückt den größten Verlust aus, den ein Portfolio vom Höchst- bis zum Tiefststand erlitten hat. Er wird als Prozentsatz vom Höchststand berechnet und gibt an, wie viel Geld im schlimmsten Fall mit diesem Portfolio verloren werden konnte. Vergleichen wir hierzu einen breit streuenden Welt-ETF, der sowohl Industrie- als auch Schwellenländer umfasst mit dem Dax. Auf Sicht der vergangenen drei Jahre lag damit der Verlust des Welt-ETFs im ungünstigsten Fall bei -16,6 Prozent. Beim Dax beträgt dieser Wert -26,8 Prozent.