Ob klassischer ETF-Sparplan oder staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot: Dieser Welt-ETF bietet Möglichkeiten für den langfristigen Vermögensaufbau.

Anzeige – Wer fürs Alter vorsorgen möchte, muss nicht gleich ein Vermögen mitbringen. Oft reicht es, regelmäßig einen überschaubaren Betrag zu investieren und möglichst früh anzufangen. Denn beim langfristigen Vermögensaufbau zählen vor allem Zeit, Disziplin und eine passende Anlagestrategie. Ein weltweit investierender Aktien-ETF kann dafür eine gute Grundlage sein. Der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc) (WKN: A41WW6) bietet sich für einen klassischen Sparplan an und könnte ab 1. Januar 2027 auch im Altersvorsorgedepot interessant werden.

Warum Zeit beim Vermögensaufbau so wichtig ist

Wer regelmäßig in einen Welt-ETF investiert, profitiert langfristig vom Zinseszinseffekt. Bereits erzielte Erträge können selbst wieder Erträge erwirtschaften. Über mehrere Jahrzehnte kann das einen erheblichen Unterschied machen.

Ein Beispiel: Wer 30 Jahre lang monatlich 150 Euro investiert, zahlt insgesamt 54.000 Euro ein. Wir nehmen nun beim einem Welt-ETF eine Rendite von sechs Prozent jährlich an. Bei jenen sechs Prozent handelt es sich um eine Modellannahme und nicht um eine Renditeprognose. Dann können daraus laut ETF-Sparplanrechner von extraETF.com rund 147.000 Euro werden. Nach 40 Jahren wären es sogar fast 288.000 Euro.

Die Rechnung zeigt, wie wertvoll ein langer Anlagehorizont sein kann. Tatsächliche Börsenrenditen schwanken allerdings und können deutlich niedriger ausfallen.