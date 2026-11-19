Ein ETF, zwei Wege zur Altersvorsorge: So geht langfristiger Vermögensaufbau
Ob klassischer ETF-Sparplan oder staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot: Dieser Welt-ETF bietet Möglichkeiten für den langfristigen Vermögensaufbau.
Anzeige – Wer fürs Alter vorsorgen möchte, muss nicht gleich ein Vermögen mitbringen. Oft reicht es, regelmäßig einen überschaubaren Betrag zu investieren und möglichst früh anzufangen. Denn beim langfristigen Vermögensaufbau zählen vor allem Zeit, Disziplin und eine passende Anlagestrategie. Ein weltweit investierender Aktien-ETF kann dafür eine gute Grundlage sein. Der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc) (WKN: A41WW6) bietet sich für einen klassischen Sparplan an und könnte ab 1. Januar 2027 auch im Altersvorsorgedepot interessant werden.
Warum Zeit beim Vermögensaufbau so wichtig ist
Wer regelmäßig in einen Welt-ETF investiert, profitiert langfristig vom Zinseszinseffekt. Bereits erzielte Erträge können selbst wieder Erträge erwirtschaften. Über mehrere Jahrzehnte kann das einen erheblichen Unterschied machen.
Ein Beispiel: Wer 30 Jahre lang monatlich 150 Euro investiert, zahlt insgesamt 54.000 Euro ein. Wir nehmen nun beim einem Welt-ETF eine Rendite von sechs Prozent jährlich an. Bei jenen sechs Prozent handelt es sich um eine Modellannahme und nicht um eine Renditeprognose. Dann können daraus laut ETF-Sparplanrechner von extraETF.com rund 147.000 Euro werden. Nach 40 Jahren wären es sogar fast 288.000 Euro.
Die Rechnung zeigt, wie wertvoll ein langer Anlagehorizont sein kann. Tatsächliche Börsenrenditen schwanken allerdings und können deutlich niedriger ausfallen.
Ein Welt-ETF als Grundlage für die Altersvorsorge
Für den langfristigen Vermögensaufbau können breit gestreute Aktien-ETFs eine gute Wahl sein. Statt auf einzelne Unternehmen zu setzen, investieren Anleger damit in zahlreiche Aktien aus verschiedenen Ländern und Branchen.
Ein Beispiel ist der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc). Er bildet den S&P Global Select Capped Index ab, der rund 4.700 Unternehmen aus 45 Ländern umfasst. Neben Industrie- und Schwellenländern berücksichtigt er auch kleinere börsennotierte Unternehmen, sogenannten Nebenwerte bzw. Small Caps. Damit wird der globale Aktienmarkt zu 90 Prozent abgedeckt.
Eine Besonderheit ist die Gewichtungsmethode: Die nach Börsenwert größten 25 Prozent der Unternehmen werden innerhalb dieser Gruppe gleichgewichtet. Dadurch soll der Einfluss einzelner Börsenschwergewichte begrenzt und Klumpenrisiken entsprechend gesenkt werden. Der ETF ist thesaurierend. Erträge werden also automatisch wieder angelegt, was in der Ansparhase hilfreich ist. Die laufenden Kosten betragen 0,40 Prozent pro Jahr.
Mit einem klassischen ETF-Sparplan vorsorgen
Ein ETF-Sparplan ermöglicht es, Schritt für Schritt Vermögen aufzubauen und dennoch flexibel zu bleiben. Anleger legen eine monatliche Sparrate fest, die automatisch investiert wird. Der comdirect-Welt-ETF lässt sich bei etlichen Anbietern niederschwellig besparen.
Ein großer Vorteil ist die Flexibilität. Die Sparrate kann jederzeit angepasst oder ausgesetzt werden. Auch das angesparte Vermögen ist grundsätzlich jederzeit verfügbar.
Allerdings sollten Anleger nur Geld investieren, das sie langfristig nicht benötigen. Wer in einer schwachen Börsenphase verkaufen muss, riskiert Verluste. Ein ausreichender finanzieller Puffer ist deshalb wichtig.
Mit dem Altersvorsorgedepot Förderung nutzen
Ab 2027 soll das neue Altersvorsorgedepot eine weitere Möglichkeit eröffnen, mit Wertpapieren für den Ruhestand vorzusorgen. Anders als bei klassischen Riester-Produkten soll dabei der langfristige Kapitalmarktaufbau stärker im Mittelpunkt stehen.
Besonders interessant ist die staatliche Förderung. Wer regelmäßig einzahlt und die Voraussetzungen erfüllt, kann zusätzliche Zulagen erhalten. Dadurch steht mehr Kapital für den Vermögensaufbau zur Verfügung. Der Staat bezuschusst Eigenbeträge bis zu 1.800 Euro, also 150 Euro im monatlichen Sparplan. Für die ersten 360 Euro gibt es 50 Prozent Zuschuss, darüber hinaus gibt es bis 1.800 Euro 25 Prozent vom Staat. Damit sind 540 Euro Grundzulage im Jahr möglich.
Das Altersvorsorgedepot soll sowohl standardisierte Anlagelösungen als auch eine individuelle Variante ermöglichen. Im individuellen Depot können Anleger geeignete Fonds und ETFs selbst auswählen. Dabei könnte sich ein weltweit investierender ETF wie der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF anbieten.
Anders als beim klassischen ETF-Sparplan ist das geförderte Kapital allerdings für die Altersvorsorge vorgesehen. Anleger können deshalb nicht ebenso frei darüber verfügen. Auch die späteren Auszahlungs- und Steuerregeln müssen berücksichtigt werden.
Klassischen Sparplan und Altersvorsorgedepot clever kombinieren
Warum sich für einen Weg entscheiden, wenn sich beide ergänzen können? Mit einem klassischen ETF-Sparplan bleiben Anleger flexibel und können grundsätzlich jederzeit auf ihr Vermögen zugreifen. Das Altersvorsorgedepot bietet dagegen die Möglichkeit, gezielt für den Ruhestand zu sparen und dabei von staatlichen Zulagen zu profitieren.
Wer beide Varianten kombiniert, kann sich die jeweiligen Vorteile zunutze machen: finanzielle Flexibilität im normalen Depot und staatliche Förderung für die langfristige Altersvorsorge.
Früh anfangen zahlt sich aus
Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, braucht keine komplizierte Anlagestrategie. Regelmäßiges Sparen, ein langer Anlagehorizont und eine breite Streuung sind wichtige Grundlagen.
Der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF bietet dafür einen weltweit ausgerichteten Aktienbaustein. Mit einem klassischen Sparplan lässt sich bereits mit kleinen Beträgen investieren. Perspektivisch könnte der ETF auch im individuellen Altersvorsorgedepot infrage kommen.