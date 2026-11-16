Altersvorsorgedepot: Versicherungsvertreter wollen es dir verkaufen
Drei Viertel der Versicherungsvermittler wollen das Altersvorsorgedepot ab Januar 2027 aktiv anbieten, zeigt eine Ende Oktober veröffentlichte BVK-Umfrage. Was das für dich bedeutet und warum sich Vergleichen vor dem Start lohnt.
Ab Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot (AVD), der neue staatlich geförderte Weg, mit ETFs und Fonds fürs Alter vorzusorgen. Jetzt positioniert sich auch der klassische Versicherungsvertrieb: Drei Viertel der Vermittler wollen das AVD aktiv anbieten. Das zeigt eine Blitzumfrage des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), an der vom 12. bis 21. Oktober 823 Vermittler teilgenommen haben. Gleichzeitig rechnet die Branche mit hohem Beratungsaufwand.
Neobroker und Banken haben ihre Angebote teils schon vorgestellt, die Sparkassen etwa mit dem Deka-Altersvorsorgedepot. Für dich heißt das: Du findest das AVD künftig nicht nur bei Brokern und Banken, auch dein Versicherungsvertreter dürfte es dir anbieten. Umso wichtiger ist es, die Angebote selbst zu vergleichen.
BVK-Umfrage: So stehen Vermittler zum Altersvorsorgedepot
Fest entschlossen sind allerdings nur 44,2 Prozent, weitere 31,0 Prozent wollen das AVD „eher“ anbieten. 12,0 Prozent lehnen einen Vertrieb ab, 12,8 Prozent haben sich noch nicht entschieden. Die Frühstartrente wollen knapp zwei Drittel aktiv in ihre Beratung einbeziehen, die Reform der privaten Altersvorsorge insgesamt bewerten 55,5 Prozent positiv.
So stehen die Versicherungsprofis zum Altersvorsorgedepot
|Frage
|Ja / positiv
|Unentschieden / neutral
|Nein / negativ
|AVD aktiv anbieten
|75,2 Prozent
|12,8 Prozent
|12,0 Prozent
|Frühstartrente aktiv anbieten
|64,2 Prozent
|20,1 Prozent
|15,+ Prozent
|Bewertung der Reform
|55,5 Prozent
|31,1 Prozent
|13,3 Prozent
Wo die Vermittler die größten Hürden sehen
Als größte Herausforderung in der Beratung nennen 57,3 Prozent der Vermittler den Wettbewerb mit anderen Anlageformen. Jeweils 51,7 Prozent sehen das Verständnis der Kunden und die Bürokratie als Hürde, 50,2 Prozent die Erklärung der Förderregeln und 47,5 Prozent die Produktkomplexität. Betriebswirtschaftliche Bedenken äußern 36,1 Prozent, rechtliche Fragen nennen 26,2 Prozent. Und nur 35,1 Prozent glauben, dass das AVD einen wichtigen Beitrag zur Schließung der Rentenlücke leisten wird, 36,8 Prozent bezweifeln das.
„Dass mit der neuen Fördersystematik der Beratungsbedarf steigen wird, ist unter Fachleuten unbestritten“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz. Unverständlich sei, dass sich Gesetzgeber und Versicherungswirtschaft zugleich für beratungsfreie Standardlösungen ausgesprochen hätten. Die stärkere Ausrichtung auf den Kapitalmarkt wertet Heinz aber als Chance, zusätzliche Sparer für den langfristigen Vermögensaufbau zu gewinnen.
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Riester-Wechsel: Vermittler bleiben zurückhaltend
Für alle mit einem bestehenden Riester-Vertrag ist ein weiteres Ergebnis interessant: Nur 27,2 Prozent der Vermittler rechnen damit, dass Riester-Guthaben in größerem Umfang ins Altersvorsorgedepot umgeschichtet wird. 44 Prozent erwarten nur einen geringen Umfang, 7,5 Prozent gar keine nennenswerten Umdeckungen. 21,3 Prozent trauen sich noch keine Einschätzung zu.
Fast die Hälfte der Befragten (46,7 Prozent) erwartet allerdings beides: neue Abschlüsse und Wechsel aus Riester-Verträgen. 16,0 Prozent rechnen vor allem mit zusätzlichem Neugeschäft, 11,9 Prozent vor allem mit Umdeckungen. Bestehende Riester-Verträge haben Bestandsschutz. Wer seinen Riester-Vertrag ins Altersvorsorgedepot überträgt, muss bisherige Zulagen nicht zurückzahlen, mögliche Wechselkosten sind gesetzlich begrenzt.
Einordnung: Was die AVD-Umfrage für dich bedeutet
86,7 Prozent der 823 Teilnehmenden sind Ausschließlichkeitsvertreter. Sie sind an eine Versicherungsgesellschaft gebunden und vermitteln in der Regel nur deren Produkte. Nur 6,3 Prozent sind unabhängige Versicherungsmakler, 4,9 Prozent Mehrfachvertreter. Die Ergebnisse spiegeln damit vor allem die Sicht des gebundenen Versicherungsvertriebs wider. Für dich ergeben sich daraus drei Punkte.
Erstens: Beratung kann sinnvoll sein, kostet aber. Gerade bei der Frage, ob sich ein Wechsel aus einem bestehenden Riester-Vertrag lohnt, ist eine fundierte Einschätzung wertvoll. Vermittlerprovisionen fließen jedoch in der Regel in die Produktkosten ein, und 54,1 Prozent der befragten Vermittler nennen eine ausreichende Vergütung als nötige Voraussetzung für den AVD-Vertrieb. Bei einem Anlagehorizont von Jahrzehnten wirken sich schon kleine Kostenunterschiede deutlich auf dein Endvermögen aus.
Tipp: Der Altersvorsorgedepot-Rechner zeigt dir, wie stark sich Kostenunterschiede über die Jahre auf dein Kapital zum Rentenbeginn auswirken.
Zweitens: Ein gebundener Vertreter zeigt dir nur einen Ausschnitt des Marktes. Wird dir ein AVD angeboten, vergleiche es mit den Angeboten von Neobrokern, Direktbanken und Sparkassen. Achte vor allem auf die laufenden Kosten, mögliche Abschluss- oder Vertriebskosten und die Auswahl an ETFs für das Altersvorsorgedepot.
Drittens: Du kannst das Altersvorsorgedepot auch selbst eröffnen. Wer sich mit ETFs auskennt und weiß, wie das Altersvorsorgedepot funktioniert, braucht für ein selbst verwaltetes AVD nicht zwingend einen Vermittler. Die Kritik des BVK an beratungsfreien Lösungen ist aus Sicht eines Vertriebsverbands nachvollziehbar. Für viele Sparerinnen und Sparer kann ein einfaches, günstiges Standarddepot aber genau die richtige Wahl sein: Es erleichtert den Einstieg in den Kapitalmarkt, und seine Effektivkosten sind laut Altersvorsorgereformgesetz auf 1 Prozent im Jahr begrenzt. Wer sich bereits aktiv mit seinen Finanzen befasst, kann ein individuelles AVD wählen.
So bereitest du dich auf den Start des Altersvorsorgedepots vor
Ganz egal, ob dich dein Versicherungsvertreter anruft oder nicht: Du musst nicht sofort handeln. Überleg dir aber schon jetzt, ob und in welchem Umfang du das AVD nutzen möchtest, und mach dich mit den bisher bekannten Angeboten vertraut. Im Altersvorsorgedepot-Vergleich findest du alle Anbieter, die bereits Konditionen veröffentlicht haben.