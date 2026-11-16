Altersvorsorgedepot: Versicherungsvertreter wollen es dir verkaufen

Drei Viertel der Versicherungsvermittler wollen das Altersvorsorgedepot ab Januar 2027 aktiv anbieten, zeigt eine Ende Oktober veröffentlichte BVK-Umfrage. Was das für dich bedeutet und warum sich Vergleichen vor dem Start lohnt.

Ab Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot (AVD), der neue staatlich geförderte Weg, mit ETFs und Fonds fürs Alter vorzusorgen. Jetzt positioniert sich auch der klassische Versicherungsvertrieb: Drei Viertel der Vermittler wollen das AVD aktiv anbieten. Das zeigt eine Blitzumfrage des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), an der vom 12. bis 21. Oktober 823 Vermittler teilgenommen haben. Gleichzeitig rechnet die Branche mit hohem Beratungsaufwand.

Neobroker und Banken haben ihre Angebote teils schon vorgestellt, die Sparkassen etwa mit dem Deka-Altersvorsorgedepot. Für dich heißt das: Du findest das AVD künftig nicht nur bei Brokern und Banken, auch dein Versicherungsvertreter dürfte es dir anbieten. Umso wichtiger ist es, die Angebote selbst zu vergleichen.

BVK-Umfrage: So stehen Vermittler zum Altersvorsorgedepot

Fest entschlossen sind allerdings nur 44,2 Prozent, weitere 31,0 Prozent wollen das AVD „eher“ anbieten. 12,0 Prozent lehnen einen Vertrieb ab, 12,8 Prozent haben sich noch nicht entschieden. Die Frühstartrente wollen knapp zwei Drittel aktiv in ihre Beratung einbeziehen, die Reform der privaten Altersvorsorge insgesamt bewerten 55,5 Prozent positiv.

So stehen die Versicherungsprofis zum Altersvorsorgedepot