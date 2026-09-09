Sparkassen kontern Neobroker: Deka macht Altersvorsorgedepot zur Kampfansage

Die Sparkassen ziehen beim Altersvorsorgedepot nach – mit Konditionen auf Neobroker-Niveau. Was der Deka-Vorstoß für uns alle bedeutet.

Bisher war die Vermutung, dass vor allem Neobroker das Rennen um das neue Altersvorsorgedepot (AVD) machen. Scalable Capital, Quirion und Smartbroker haben in den vergangenen Wochen mit Kampfpreisen vorgelegt und damit den gesetzlichen Kostendeckel von einem Prozent pro Jahr weit unterboten. Jetzt zieht mit der Deka – dem Wertpapierhaus der Sparkassen – einer der größten deutschen Institute nach, und die Konditionen können sich sehen lassen. Für die Neobroker wird der erhoffte Standortvorteil damit deutlich kleiner. Und auch andere Filialbanken geraten unter Zugzwang. Für dich als Kunde ist das eine tolle Nachricht, schließlich unterbieten sich die Banken derzeit mit günstigen Konditionen für das Altersvorsorgedepot.

Sparkassen greifen an: Das bietet Deka beim Standarddepot

Ab Januar 2027 will die Deka ihr Altersvorsorgeangebot bei allen Sparkassen vor Ort und digital über die Sparkassen-App ausrollen. Beim Standardangebot fallen laut Deka lediglich 0,1 Prozent Effektivkosten pro Jahr an – und zwar ausschließlich für die dahinterliegenden ETFs. Depotführung und Zulagenverwaltung sind kostenlos. Investiert wird über einen weltweit anlegenden Aktien-ETF sowie einen europäischen Rentenfonds, wobei Kunden zwischen einer klassischen Variante mit automatischer Risikoreduzierung vor Rentenbeginn und einer individuellen Variante mit selbst steuerbarer Aktienquote wählen können.

Wer aktiv verwaltet vorsorgen möchte, kann zum Individualprodukt greifen: Hier managt die Deka ein Portfolio aus bis zu drei Fondsbausteinen entlang eines Lebenszyklusmodells, die effektiven Kosten liegen je nach Vertragslaufzeit zwischen 1,0 und 1,5 Prozent pro Jahr. Für Kinder und Jugendliche gibt es flankierend die Frühstartrente – ebenfalls zu 0,1 Prozent Effektivkosten. Wichtig für alle Zahlen: Sämtliche Konditionen stehen noch unter dem Vorbehalt der Bafin-Genehmigung, die für November erwartet wird.

Produkt Zielgruppe Anlage Effektivkosten p. a. Besonderheit Standarddepot (klassisch) Alle Förderberechtigten Welt-Aktien-ETF, ab 5 Jahre vor Renteneintritt automatische Umschichtung in europäische Unternehmensanleihen 0,1 Prozent Depot & Zulagenverwaltung kostenlos Standarddepot (individuell) Alle Förderberechtigten Wie klassische Variante, Aktienquote aber selbst in der Sparkassen-App steuerbar 0,1 Prozent Kostenlose Eigenregie bei der Aktienquote Individualprodukt (chancenorientiert) Anleger mit höherer Risikobereitschaft Aktiv gemanagtes Portfolio aus bis zu 3 Fondsbausteinen, spätere Reduzierung der Aktienquote 1,0 bis 1,5 Prozent Aktives Management über die gesamte Laufzeit Individualprodukt (balanceorientiert) Sicherheitsorientierte Anleger Wie oben, Aktienquote wird früher reduziert 1,0 bis 1,5 Prozent Frühere Risikoreduzierung Frühstartrente Kinder und Jugendliche Analog zum Standarddepot 0,1 Prozent Ergänzt das Standard-Altersvorsorgedepot Quelle: Deka

Wie die Deka im Wettbewerbsvergleich dasteht

Damit reiht sich die Deka in einen Preiskampf ein, der erst vor wenigen Wochen so richtig Fahrt aufgenommen hat. Scalable Capital hatte als erster Neobroker mit günstigen Gebühren beim Altersvorsorgedepot vorgelegt und damit die Konkurrenz unter Druck gesetzt: Die Gesamtkostenquote soll dort maximal 0,15 Prozent jährlich betragen, im ersten Jahr sogar null Prozent, Konto- und Depotführung sind kostenlos.

Kurz darauf zogen weitere Anbieter nach – und unterboten Scalable Capital teils sogar. Quirion hat sich für sein Standarddepot mit Vanguard zusammengetan; die beiden eingesetzten Indexfonds kommen dort auf laufende Kosten von 0,07 beziehungsweise 0,08 Prozent pro Jahr, eigene Depotgebühren erhebt der digitale Vermögensverwalter nicht. Auch Smartbroker positioniert sich aggressiv: Depotseitige Gebühren sollen dauerhaft entfallen, in den ersten drei Jahren zusätzlich auch die laufenden ETF-Kosten – danach bleiben sie nach Unternehmensangaben überwiegend unter 0,15 Prozent pro Jahr.

Deka reiht sich mit ihren 0,1 Prozent ETF-Kosten preislich also zwischen Scalable Capital und den noch günstigeren Angeboten von Quirion und Smartbroker ein – schlägt damit aber die eigene Zunft: Union Investment, der Fondsanbieter der Volks- und Raiffeisenbanken, peilt für sein Standarddepot laut dem Wirtschaftsinformationsdienst „Platow-Brief“ Gesamtkosten von rund 0,65 Prozent an und setzt dabei auf aktiv gemanagte ETFs statt auf einen reinen Indexansatz.