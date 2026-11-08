Riester-Rente 2027: Was jetzt auf 14,7 Millionen Verträge zukommt

Riester-Vertrag behalten oder wechseln? Diese 4 Möglichkeiten gibt es

Wer heute einen Riester-Vertrag hat, kann ab 2027 zwischen vier Optionen wählen. Keine dieser Optionen ist an eine Frist gebunden.

Riester-Vertrag weiterführen

In diesem Fall bleibt der Vertrag im alten Förderrecht: Es gibt eine Grundzulage von 175 Euro, die 4-Prozent-Regel gilt, es gibt eine Beitragsgarantie und die Auszahlung ist ab 62 möglich. Das ist die richtige Wahl für alle, die kurz vor der Rente stehen oder einen Altvertrag mit hohem Garantiezins haben.

Riester-Förderung umstellen

Per Erklärung gegenüber dem Anbieter wechselt der Vertrag ins neue Förderrecht, bleibt aber sonst unverändert. Die Zulagen werden künftig nach der neuen Formel berechnet, während Garantie, Kosten und Rentenbeginn unverändert bleiben.

Riester beitragsfrei stellen und neues Altersvorsorgedepot eröffnen

Der Altvertrag ruht mit seinen Garantien und neue Beiträge fließen in ein Altersvorsorgedepot. Wichtig: Mit dem Abschluss des neuen Vertrags wechselt auch der ruhende Riester-Vertrag automatisch ins neue Förderrecht. Alte und neue Förderung lassen sich nicht kombinieren.

Riester-Guthaben ins Altersvorsorgedepot übertragen

Das angesparte Kapital wandert in ein Altersvorsorgedepot. Zulagen und Steuervorteile bleiben erhalten, die Garantien des Altvertrags erlöschen jedoch. Der alte Anbieter darf dafür höchstens 150 Euro verlangen, bei Verträgen, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, nichts. Eine Kündigung ist mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende möglich – wer im ersten Quartal 2027 kündigt, wird zum 30. Juni übertragen.

Keine sinnvolle Option ist die Kündigung zur Auszahlung. Sie gilt als schädliche Verwendung, sodass sämtliche Zulagen und Steuervorteile zurückgezahlt werden müssen.

Welcher Weg der richtige ist, hängt vor allem von drei Faktoren ab: der Restlaufzeit bis zur Rente, den Effektivkosten des Altvertrags und dem Wert der Garantien, die man aufgibt. Als Faustregel gilt: Bei einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren spricht vieles fürs Behalten, bei einer Restlaufzeit von über zehn Jahren und bei Effektivkosten ab 1,5 Prozent lohnt sich die Prüfung eines Wechsels.