Altersvorsorgedepot: Nur jeder Zehnte will das Standarddepot – die Mehrheit will selbst entscheiden

Nur zehn Prozent wollen beim Altersvorsorgedepot eine vorgegebene Standardlösung. Du hast die Wahl: Individual- oder Standardlösung?

Ab Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot, die neue staatlich geförderte private Altersvorsorge. Ein zentraler Baustein der Reform ist das sogenannte Standarddepot. Es soll Sparern die Anlageentscheidung weitgehend abnehmen und so den Einstieg in die kapitalgedeckte Vorsorge erleichtern. Eine aktuelle Umfrage des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) zeigt allerdings, dass nur wenige Menschen genau das wollen.

Ein Minderheit wünscht sich die Standardlösung

Laut DIA würden sich lediglich zehn Prozent der Befragten für eine möglichst einfache, vorgegebene Standardlösung entscheiden, bei der sie selbst keine Anlageentscheidung treffen müssen. Fast die Hälfte (49 Prozent) möchte sich zunächst beraten lassen und dann selbst entscheiden. Weitere 28 Prozent würden ihre Anlage ganz ohne Beratung auswählen. 13 Prozent antworteten mit „weiß nicht“ oder machten keine Angabe.