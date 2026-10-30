Braucht der Kern im Depot ein Upgrade?

Ein Welt-ETF ist für viele die Core-Anlage im Depot. Doch marktbreit heißt nicht neutral. So können aktive UCITS ETFs das Core-Portfolio selektiver machen.

Für viele Selbstentscheider ist ein Welt-ETF der stille Motor des Depots. Jeden Monat fließt per Sparplan Geld hinein, das breit über viele Unternehmen gestreut wird und so langfristig arbeiten kann. Das ist simpel, breit gestreut und leicht zu verstehen. Wie jede Geldanlage bringt aber auch dieser Weg Risiken mit sich: Es gibt keine Garantie, den eingesetzten Betrag zurückzubekommen.

Einfach bedeutet allerdings nicht automatisch neutral. Genau hier lohnt sich ein zweiter Blick auf das Fundament des Portfolios.

Wie die Marktkapitalisierung einen Index formt

Die meisten breiten Aktienindizes wie der MSCI World oder der FTSE All-World gewichten Unternehmen nach ihrem Börsenwert. Steigt der Wert der größten Konzerne, machen sie automatisch einen größeren Teil des Index aus. Über die Jahre kann ein vermeintlich breites Portfolio so ein erhebliches Gewicht in wenigen Unternehmen, Sektoren oder Ländern aufbauen.

Ein Index fragt dabei nicht, ob ein Unternehmen noch attraktiv bewertet ist, ob seine Bilanz solide ist oder ob neue Informationen die Aussichten verändert haben. Er folgt schlicht seinen Regeln. Steht das Fundament des Depots, ist deshalb eine naheliegende Frage: Kann das Core-Portfolio breit und unkompliziert bleiben und trotzdem selektiver werden?