Braucht der Kern im Depot ein Upgrade?
Ein Welt-ETF ist für viele die Core-Anlage im Depot. Doch marktbreit heißt nicht neutral. So können aktive UCITS ETFs das Core-Portfolio selektiver machen.
Für viele Selbstentscheider ist ein Welt-ETF der stille Motor des Depots. Jeden Monat fließt per Sparplan Geld hinein, das breit über viele Unternehmen gestreut wird und so langfristig arbeiten kann. Das ist simpel, breit gestreut und leicht zu verstehen. Wie jede Geldanlage bringt aber auch dieser Weg Risiken mit sich: Es gibt keine Garantie, den eingesetzten Betrag zurückzubekommen.
Einfach bedeutet allerdings nicht automatisch neutral. Genau hier lohnt sich ein zweiter Blick auf das Fundament des Portfolios.
Wie die Marktkapitalisierung einen Index formt
Die meisten breiten Aktienindizes wie der MSCI World oder der FTSE All-World gewichten Unternehmen nach ihrem Börsenwert. Steigt der Wert der größten Konzerne, machen sie automatisch einen größeren Teil des Index aus. Über die Jahre kann ein vermeintlich breites Portfolio so ein erhebliches Gewicht in wenigen Unternehmen, Sektoren oder Ländern aufbauen.
Ein Index fragt dabei nicht, ob ein Unternehmen noch attraktiv bewertet ist, ob seine Bilanz solide ist oder ob neue Informationen die Aussichten verändert haben. Er folgt schlicht seinen Regeln. Steht das Fundament des Depots, ist deshalb eine naheliegende Frage: Kann das Core-Portfolio breit und unkompliziert bleiben und trotzdem selektiver werden?
Ein ETF ist eine Hülle, keine Anlagephilosophie
Die Antwort beginnt mit einer wichtigen Unterscheidung. Ein ETF ist zunächst nur das Format, in dem eine Anlagestrategie umgesetzt wird. Ein passiver ETF bildet in der Regel einen Index nach. Ein aktiver ETF darf dagegen bewusst entscheiden, welche Aktien er hält und wie stark er sie gewichtet. Die bekannten ETF-Vorteile bleiben dabei erhalten: Börsenhandel, Kosteneffizienz und Streuung in einem einzigen Produkt.
Aktiv muss dabei nicht heißen, dass ein Star-Fondsmanager auf eine Handvoll Überzeugungswetten setzt. Aktiv kann auch einen systematischen Prozess bedeuten, in dem Research, Daten und klar definierte Regeln jede Entscheidung leiten. Diesen Ansatz verfolgt Robeco mit seinen Equity UCITS ETFs.
Enhanced Indexing: der Mittelweg zwischen Index und Stockpicking
Aktienauswahl ist nur die halbe Miete. Ein Portfolio, das als Kerninvestment dienen soll, muss sich auch wie ein Kern verhalten: breit, liquide und diversifiziert, ohne dass ungewollte Einzelwetten das Ergebnis dominieren.
Hier setzt Enhanced Indexing an. Statt den Index exakt zu kopieren oder sich weit von ihm zu entfernen, orientiert sich die Strategie an ihrer Benchmark und nimmt kontrollierte Anpassungen vor. Sie überwacht das Gewicht einzelner Unternehmen, Sektoren und Länder und berücksichtigt Liquidität, Handelskosten und das Gesamtrisiko. Regelmäßiges Rebalancing verhindert, dass Marktbewegungen aus kleinen, gewollten Positionen große, ungewollte machen.
Der Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (WKN: A40K35) ist als ein solcher Baustein konzipiert. Er nutzt den MSCI World als Benchmark und wählt innerhalb der globalen Industrieländer systematisch Aktien aus. Ziel ist es, ein besseres Risiko-Renditeprofil als der MSCI World zu erreichen und zugleich ein besseres Nachhaltigkeitsprofil aufzuweisen.
Für regionale Schwerpunkte gibt es zudem Varianten für US-, europäische und Schwellenländer-Aktien: Robeco 3D US Equity UCITS ETF (Acc)
(WKN: A40K36), Robeco 3D European Equity UCITS (WKN: A40K37) und Robeco 3D EM Equity UCITS ETF (WKN: A40K34).
Was es zu beachten gilt
Die Strategie zielt darauf ab, durch gezielte Aktienauswahl zusätzliche Chancen gegenüber dem Vergleichsindex zu nutzen. Ihr benchmarknaher Ansatz begrenzt aber zugleich, wie stark sich das Portfolio vom Index unterscheiden kann. Phasen mit Mehrrendite können sich daher mit Phasen abwechseln, in denen die Rendite ähnlich wie oder unter der Benchmark liegt. Eine Garantie, den Vergleichsindex zu schlagen, gibt es nicht.
Selektiver, ohne komplizierter zu werden
Für Anleger lautet die Wahl nicht mehr nur: den Markt passiv besitzen oder Einzelaktien auswählen. Es gibt einen dritten Weg: die Streuung und den Komfort einer Core-Anlage behalten und eine systematische Ebene aus Research und aktiver Auswahl ergänzen.
Wichtige Hinweise - Kapitalverlustrisiko: Dieser Artikel ist eine Marketingmitteilung. Es wird von Robeco Institutional Asset Management B.V. ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar.
Vor einer Anlageentscheidung zum Erwerb von Anteilen an einem UCITS ETF sollten Anleger den aktuellen Verkaufsprospekt, das PRIIPs-Basisinformationsblatt (KID) sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte lesen. Diese Unterlagen sind kostenlos unter www.robeco.de oder bei der lokalen Niederlassung erhältlich.
Investieren ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und daraus erzielte Erträge können steigen oder fallen. Frühere Marktbewegungen, Währungsschwankungen und andere Marktfaktoren können den Wert einer Anlage beeinflussen. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
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