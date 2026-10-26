Small Caps schlagen Large Caps: Das steckt hinter der Rally der Nebenwerte

Small Caps schlagen die Large Caps seit April 2025 deutlich. Experten nennen die Gründe – und erklären, warum niedrige Zinsen dafür nicht nötig sind.

Während alle auf KI und die Tech-Riesen schauen, haben Nebenwerte – auch Small Caps genannt – still die Führung übernommen. Nach rund 14 Jahren im Schatten der Large Caps liegen Nebenwerte seit 2025 vorn – und auch 2026. Seit dem Zollschock rund um den „Liberation Day“ im April 2025 hat der Russell 2000 den S&P 500 laut Janus Henderson um rund 14 Prozentpunkte abgehängt, seit Jahresbeginn um rund sieben Prozentpunkte.

Für die Portfoliomanager Jonathan Coleman und Aaron Schaechterle ist das kein Strohfeuer: „Der aktuelle Small-Cap-Zyklus wird von einem breit angelegten, realen Gewinnwachstum getragen.“ Die Treiber im Überblick.

Small Caps sind noch günstig

Bis April 2025 waren Small Caps gegenüber Large Caps so billig wie fast nie: Sie lagen unter den günstigsten fünf Prozent der relativen Bewertungen der vergangenen Jahrzehnte. Der Abstand ist seither geschrumpft, gemessen am erwarteten KGV aber weiter historisch attraktiv. „Trotz der Rally sind wir nicht der Ansicht, dass Anleger die Gelegenheit bereits verpasst haben“, so Coleman und Schaechterle.

Kurz erklärt: Small Caps sind börsennotierte Unternehmen mit geringem Börsenwert. In den USA bildet sie vor allem der Russell 2000 ab. Im MSCI World sind sie nicht enthalten. In Deutschland finden wir jene Werte im SDax.