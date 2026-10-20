85 Prozent der Welt, 10 Prozent im Depot: Das Comeback der Schwellenländer

Von der Werkbank zum Innovationsstandort

Das Bild vom Rohstofflieferanten und Billigproduzenten ist überholt. „Märkte wie China, Indien oder Südkorea, die vor wenigen Jahren vor allem Rohstoffe und kostengünstige Fertigung anboten, nehmen inzwischen eine zentrale Rolle im globalen Innovationsgeschehen ein", schreibt Martin Fechtner, Portfoliomanager des ODDO BHF Emerging Markets, in einem Marktkommentar.

Neben Chinas Stärke bei E-Mobilität und Batterien sowie Chipkonzernen wie TSMC, Samsung und SK Hynix nennt ODDO BHF chinesische Technologie- und Pharmaunternehmen. Zudem ist der KI-Ausbau in den USA und Europa auf Produktion in Schwellenländern angewiesen. Hinzu kommt eine junge Bevölkerung mit steigenden Einkommen: Bei E-Commerce, digitalem Banking und Gesundheit liege die Marktpenetration laut Fechtner noch deutlich unter dem Niveau der Industrieländer.

Wichtig: Schwellenländer sind nicht gleich China. Laut ODDO BHF entfallen mehr als 75 Prozent des MSCI Emerging Markets auf andere Länder, etwa Indien, Taiwan, Südkorea, Brasilien und Mexiko.