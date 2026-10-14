Wenn Qualität wieder zählt: 25 Aktien für das Quality-Comeback

Von rund 50.000 Aktien auf 25 Titel

Der Auswahlprozess beginnt mit einem globalen Universum von rund 50.000 Aktien. Regionale Kriterien, Ausschlüsse, Nachhaltigkeitsanforderungen und ein Liquiditätsfilter verkleinern dieses Feld deutlich.

Daraus beobachtet unser Analystenteam rund 100 Unternehmen besonders intensiv. Entscheidend für die endgültige Auswahl ist der erwartete Total Shareholder Return über fünf Jahre. Er berücksichtigt unter anderem Free-Cashflow-Rendite, Wachstum und die erwartete Veränderung der Bewertung.

Nur 25 Unternehmen schaffen es in den Index. Jeder Titel startet mit vier Prozent Gewicht. So dominieren nicht einzelne Mega-Caps das Portfolio, nur weil sie besonders groß sind.

Qualität – aber nicht um jeden Preis

Genau das unterscheidet Modern Value von einem reinen Quality-Ansatz. Ein hervorragendes Unternehmen ist nicht automatisch eine attraktive Aktie. Ist bereits zu viel Optimismus im Kurs enthalten, sinkt die künftig erwartete Rendite.

Deshalb überprüfen und gewichten wir das Portfolio quartalsweise neu. Das kann bedeuten, dass auch erfolgreiche Positionen verkauft werden. Beim jüngsten Rebalancing verließ beispielsweise Computacenter den Index, nachdem die Aktie stark gestiegen war und den von uns ermittelten fairen Wert erreicht hatte. Neu aufgenommen wurden Amazon, Bureau Veritas und Air Liquide. Bei ihnen erschien das Verhältnis aus Qualität, Bewertung und erwartetem langfristigem Ertrag attraktiver.

Das Rebalancing folgt einem klaren Prinzip: Wir halten gute Unternehmen nur so lange, wie auch der Preis stimmt.

Warum Qualität wieder in den Fokus rückt

Die vergangenen Jahre waren von einer starken Konzentration auf wenige große Wachstums- und Technologiewerte geprägt. Qualitätsunternehmen abseits dieser Börsenlieblinge fanden teilweise deutlich weniger Beachtung. Auch nach der jüngsten Erholung sind viele Qualitätswerte im Vergleich zum breiten Markt weiterhin moderat bewertet.

Ob daraus dauerhaft ein „Quality-Comeback“ entsteht, kann niemand sicher vorhersagen. Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Kombination aus stabilen Geschäftsmodellen, hohen Kapitalrenditen und Bewertungsdisziplin jedoch interessant.

Der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value bündelt diesen Ansatz in einem konzentrierten Portfolio aus 25 Aktien. Über das Gewicht entscheidet nicht die Größe eines Unternehmens, sondern die Kombination aus Qualität, Burggraben und erwartetem Total Shareholder Return.

