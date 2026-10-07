Raus aus dem Tech-Schatten: Warum Aktien außerhalb der USA ideal für Faktor-Investing sind

Über ein Jahrzehnt lang führte kaum ein Weg an US-Large-Caps vorbei. Apple (WKN: 865985), Microsoft (WKN: 870747) und Nvidia (WKN: 918422) zogen die Märkte nach oben, Europa und Japan waren im Depot eher Beiwerk. 2025 hat sich das Blatt gewendet. Die Portfoliomanager Benjamin Wang und Zoey Zhu von Janus Henderson Investors halten jetzt den richtigen Moment für einen zweiten Blick für gekommen. Ihre These: Die Märkte außerhalb der USA sind ideales Terrain für Faktor-Investing.

Ex-USA: Das stärkste Jahr seit Jahrzehnten

Der MSCI EAFE, der die Industrieländer ohne USA und Kanada abbildet, legte 2025 in US-Dollar um 32 Prozent zu. Damit schlug er den S&P 500 so deutlich wie seit 1993 nicht mehr. Für Euro-Anleger fiel das Plus wegen der Dollar-Schwäche kleiner aus, der Vorsprung blieb aber. Auch 2026 hält der Trend laut Janus Henderson bislang an. Hält er bis Jahresende, wären es die ersten zwei Outperformance-Jahre in Folge seit 2007.

Als Gründe nennen Wang und Zhu die hohe Konzentration des US-Marktes, bessere Gewinnerwartungen in mehreren Industrieländern und den anhaltenden Bewertungsabschlag gegenüber US-Aktien. In der Praxis greifen Anleger meist zu ETFs auf den MSCI World ex USA, der anders als der EAFE auch Kanada enthält. Eine Übersicht findest du in unserem Ratgeber zu MSCI World ex USA-ETFs.

