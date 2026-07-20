Können Quantencomputer bald Bitcoin knacken? Antworten von Julian Hötzel, Senior-Manager für die Geschäftsentwicklung bei Bitvavo.

Herr Hötzel, wie realistisch ist die Gefahr, dass Quantencomputer Bitcoin bedrohen?

Real, aber nicht akut. Um das einzuordnen: Bitcoin basiert auf sogenannter Public-Key-Kryptografie. Jeder Nutzer hat ein Schlüsselpaar – einen öffentlichen Schlüssel, vergleichbar mit einer Kontonummer, und einen privaten Schlüssel, der wie eine Unterschrift funktioniert. Die Sicherheit beruht darauf, dass man aus dem öffentlichen Schlüssel den privaten mit heutigen Computern praktisch nicht berechnen kann – das würde Milliarden Jahre dauern.

Ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer könnte genau diese Berechnung mit dem sogenannten Shor-Algorithmus – einem bereits 1994 entwickelten mathematischen Verfahren – in überschaubarer Zeit lösen. Die entscheidende Einschränkung: Einen solchen Rechner gibt es nicht. Heute kann keine Maschine der Welt Bitcoins Verschlüsselung brechen, nicht annähernd. Aber die Entwicklung beschleunigt sich, und deshalb hat die Bitcoin-Entwicklergemeinde 2026 begonnen, konkret vorzusorgen.

Wie weit ist die Entwicklung von Quantencomputern tatsächlich?

Wir verlassen gerade die reine Laborphase. Klassische Computer rechnen mit Bits – null oder eins. Quantencomputer nutzen Qubits, die dank Quantenmechanik beide Zustände gleichzeitig annehmen können. Das macht sie bei bestimmten Problemen exponentiell schneller.