Geringe Steuervergünstigung

Doch Achtung: Wer Mitarbeiteraktien von seinem Arbeitgeber vergünstigt erwirbt, hat einen geldwerten Vorteil. Ebenso wie das Gehalt muss dieser versteuert wer- den. Dabei gibt es eine Freigrenze von 360 Euro (Stand: Februar 2021). Das ist im internationalen Vergleich sehr wenig. So liegt die Förderung von Mitarbeiteraktien in Österreich bei 4.500 Euro pro Jahr und in Spanien und Irland sogar bei 12.000 Euro.

Allerdings möchte der deutsche Staat die Freigrenze bald auf 720 Euro erhöhen. „Die Verdoppelung des steuer- und abgabenfreien Betrags auf Mitarbeiterkapitalbeteiligungen ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings reicht diese nicht aus. So muss der Freibetrag auf mindestens 1.000 Euro angehoben werden, was im internationalen Vergleich immer noch wenig wäre“, sagt Christine Bortenlänger vom Deutschen Aktieninstituts.

Wann die Steuer anfällt

Das bedeutet in der Praxis: Der geldwerte Vorteil, der künftig über die 720 Euro hinausgeht, muss vom Arbeitnehmer direkt beim Kauf der Aktien versteuert werden ohne dass ein realisierter Ertrag gegenübersteht. Deshalb plant der Gesetzgeber, bald eine nachgelagerte Besteuerung einzuführen.

Damit müsste der geldwerte Vorteil nicht schon bei Überlassung der Kapitalbeteiligung versteuert werden, sondern erst später, idealerweise erst bei einer gewinnbringenden Veräußerung der Mitarbeiteraktien. Ursprünglich hatte der Gesetzgeber bei der nachgelagerten Besteuerung nur Start-ups im Blick. Aber auch kleine und mittlere Unternehmen sollen jetzt von dieser Regelung profitieren können.

„Warum Mitarbeiter großer Unternehmen nicht in den Genuss der nachgelagerten Besteuerung beim rabattierten Erwerb von Mitarbeiteraktien kommen sollen, ist unklar. Das Deutsche Aktieninstitut fordert den Gesetzgeber auf, hier für Steuergerechtigkeit zu sorgen und Mitarbeiter großer Unternehmen in die gesetzliche Regelung einzubeziehen“, schreibt das Deutsche Aktieninstitut in einer Mitteilung. Die Frage ist berechtigt. Dies ist eine steuerliche Ungleichbehandlung ohne triftigen Grund.

Vorsicht vor Klumpenrisiko und doppelter Abhängigkeit

Mitarbeiteraktien sind grundsätzlich ein begrüßenswertes Instrument zur Förderung der Börsenkultur in Deutschland. Aber: Man muss auch auf die Risiken hinweisen. Trotz hoher Vergünstigungen beim Erwerb oder sogar der Ausgabe von Gratisaktien können sich Mitarbeiter ein Abhängigkeitsrisiko aufhalsen. Denn: Der Arbeitgeber zahlt nicht nur das Gehalt, er soll auch noch das Vermögen mit Aktien mehren. Sowohl die laufenden Einnahmen als auch der Wert des Vermögens sind abhängig vom Erfolg bzw. Misserfolg eines einzigen Unternehmens.

„Geht es der Firma schlecht, ist nicht nur der Arbeitsplatz, sondern auch das Vermögen gefährdet“, sagt Sally Peters vom Institut für Finanzdienstleistungen (iff ). Denn der Kurs von Aktien schwankt naturgemäß. „Eine Vergünstigung heißt nicht, dass ich nicht trotzdem Verlust machen kann“, betont die iff -Expertin. Zudem können Mitarbeiteraktien schnell ein Klumpenrisiko im Portfolio darstellen. Nämlich dann, wenn kaum eigene Spar- oder Investitionsanstrengungen unternommen werden. Dann können die Aktien des eigenen Unternehmens schnell den Großteil des liquiden Kapitalvermögen ausmachen. Dies widerspricht dem Grundsatz der Diversifizierung.

Doch dieses Risiko lässt sich zumindest minimieren, indem man nur verhältnismäßig kleine Beträge in Firmenaktien steckt. Darauf achten viele Unternehmen, indem sie fest definierte Obergrenzen für den Erwerb von Mitarbeiteraktien festsetzen. Grundsätzlich gilt: Wer etwa fünf bis zehn Prozent seines liquiden Vermögens in Mitarbeiteraktien anlegt, befindet sich im grünen Bereich. Sobald es darüber hinausgeht, sollten Anleger in diversifizierte Anlageprodukte umschichten. Das ideale Vehikel dafür sind natürlich: ETFs!