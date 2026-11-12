Krypto-Steuer: Bitcoin-Haltefrist soll laut Bild 2027 bestehen bleiben
Die geplante Abgeltungsteuer auf Krypto-Gewinne kommt wohl doch nicht zum Jahreswechsel. Gewinne aus Bitcoin & Co. würden damit nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei bleiben.
Die Reform der Krypto-Besteuerung tritt nach einem Bericht der Bild-Zeitung nicht zum 1. Januar 2027 in Kraft. Das Blatt beruft sich auf Koalitionskreise. Am Mittwoch, dem 11. November, nannte es die Steuer auf Gewinne aus Kryptoverkäufen in einer Liste mit anderen Vorhaben, die 2027 nicht kommen sollen. Darauf stehen etwa die Plastiksteuer und die höhere Schaumweinsteuer. Gründe nennt die Bild nicht. Zugleich schreibt sie: „Bestätigt ist das nicht, beschlossen auch nicht.“
Was der Entwurf des Finanzministeriums vorsieht
Am 30. September hat das Ministerium von Lars Klingbeil (SPD) den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der Besteuerung bestimmter Kryptowerte im Privatvermögen an die Verbände verschickt. Danach würden Gewinne aus Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowerten wie Kapitalerträge besteuert. Es gälte also die Abgeltungsteuer von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer, und zwar unabhängig von der Haltedauer. Die einjährige Haltefrist entfiele.
Betroffen wären nur Coins, die nach dem 31. Dezember 2026 gekauft werden. Für Altbestände sieht der Entwurf Bestandsschutz vor. Im Gegenzug könnten Verluste mit anderen Kapitalerträgen verrechnet werden, und der Sparer-Pauschbetrag von 1.000 Euro würde auch für Krypto-Gewinne gelten. Den automatischen Steuerabzug durch Kryptobörsen und Broker plant das Ministerium erst ab 2028.
Krypto-Reform: Kabinettstermin seit Oktober offen
Der Entwurf hängt seit Wochen fest. Ursprünglich sollte das Kabinett ihn am 14. Oktober beschließen. Am 28. Oktober sagte eine Regierungssprecherin, die Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung liefen noch. Ziel sei eine „gerechtere und moderne Besteuerung“ von Kryptowerten im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2027.
Widerstand kommt vor allem aus der Union. Georg Günther, Bundestagsabgeordneter der CDU, sagte der Börsen-Zeitung im Oktober, er sehe „keinen überzeugenden Grund für einen Systemwechsel“. Kritiker stören sich vor allem an der Ungleichbehandlung. Kryptowerte gelten steuerlich als „andere Wirtschaftsgüter“, genau wie physisches Gold. Für Gold soll die Haltefrist aber bleiben.
Verschiebung oder Absage?
Frank Schäffler, ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter und einer der bekanntesten Kritiker der Pläne, warnt über die Plattform X vor zu frühem Jubel: „Das ist eine Verschiebung, keine Absage.“ Der Entwurf liege weiterhin auf dem Tisch. Tatsächlich hat das Ministerium ihn bisher nicht zurückgezogen. Ob, wann und mit welchem Stichtag eine Reform doch noch kommt, ist offen.
Mehr Klarheit könnte das Ende der Haushaltsberatungen bringen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags tagt am 12. November zur Bereinigungssitzung für den Bundeshaushalt 2027, die Ergebnisse sollen am Freitag vorgestellt werden. Die Schlussabstimmung im Bundestag ist für den 27. November geplant.
Was das für dein Krypto-Depot bedeutet
Bis ein Gesetz beschlossen ist, gilt das heutige Recht nach Paragraf 23 Einkommensteuergesetz. Verkaufst du Bitcoin & Co. nach mehr als einem Jahr, ist der Gewinn steuerfrei. Innerhalb eines Jahres zahlst du Einkommensteuer nach deinem persönlichen Steuersatz. Das gilt nur, wenn deine Gewinne aus solchen privaten Veräußerungsgeschäften 2026 insgesamt 1.000 Euro oder mehr erreichen. Darunter bleibt alles steuerfrei.
Die Haltefrist gilt nur für Coins, die du direkt besitzt, etwa über eine Kryptobörse oder einen Broker. Welcher Anbieter wie viel kostet, zeigt dir unser Krypto-Broker-Vergleich. Anders ist es bei börsengehandelten Wertpapieren: Gewinne aus Krypto-ETPs unterliegen in der Regel schon heute der Abgeltungsteuer, die Haltefrist greift hier nicht. Es gibt allerdings Ausnahmen.
Doch bevor du voreilig Krypto-Werte kaufen willst, solltest du dich deren Risiken bewusst sein. Ob mit oder ohne Haltefrist: Kryptowährungen schwanken stark, Verluste von mehr als 50 Prozent hat Bitcoin mehrfach erlebt. Sie eignen sich deshalb allenfalls als kleine Beimischung zu einem breit gestreuten Kern aus Welt-ETFs.
Tipp: Wie die Bundesregierung die Steuerfreiheit bei Kryptowerten abschaffen wollte und wen das betroffen hätte, liest du in unserer Meldung vom Oktober. Krypto-Schock für Anleger: Bundesregierung will Steuerfreiheit abschaffen.