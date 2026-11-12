Krypto-Steuer: Bitcoin-Haltefrist soll laut Bild 2027 bestehen bleiben

Die geplante Abgeltungsteuer auf Krypto-Gewinne kommt wohl doch nicht zum Jahreswechsel. Gewinne aus Bitcoin & Co. würden damit nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei bleiben.



Die Reform der Krypto-Besteuerung tritt nach einem Bericht der Bild-Zeitung nicht zum 1. Januar 2027 in Kraft. Das Blatt beruft sich auf Koalitionskreise. Am Mittwoch, dem 11. November, nannte es die Steuer auf Gewinne aus Kryptoverkäufen in einer Liste mit anderen Vorhaben, die 2027 nicht kommen sollen. Darauf stehen etwa die Plastiksteuer und die höhere Schaumweinsteuer. Gründe nennt die Bild nicht. Zugleich schreibt sie: „Bestätigt ist das nicht, beschlossen auch nicht.“

Was der Entwurf des Finanzministeriums vorsieht

Am 30. September hat das Ministerium von Lars Klingbeil (SPD) den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der Besteuerung bestimmter Kryptowerte im Privatvermögen an die Verbände verschickt. Danach würden Gewinne aus Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowerten wie Kapitalerträge besteuert. Es gälte also die Abgeltungsteuer von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer, und zwar unabhängig von der Haltedauer. Die einjährige Haltefrist entfiele.

Betroffen wären nur Coins, die nach dem 31. Dezember 2026 gekauft werden. Für Altbestände sieht der Entwurf Bestandsschutz vor. Im Gegenzug könnten Verluste mit anderen Kapitalerträgen verrechnet werden, und der Sparer-Pauschbetrag von 1.000 Euro würde auch für Krypto-Gewinne gelten. Den automatischen Steuerabzug durch Kryptobörsen und Broker plant das Ministerium erst ab 2028.