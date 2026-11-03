Bitcoin in wenigen Wochen bei 100.000 Dollar? Das rät der Krypto-Experte Anlegern

Wie viel Potenzial hat Bitcoin noch? Bernhard Wenger, Nordeuropa-Chef von 21Shares, hält am Bitcoin-Kursziel von 100.000 US-Dollar zum Jahreswechsel fest. Im extraETF-Interview erklärt er, was den Bitcoin-Kurs antreiben könnte, welcher Anlageweg sich eignet und wie viel Krypto ins Portfolio passt.

Bitcoin hat sich nach einer kräftigen Korrektur erholt. Für Bernhard Wenger, Nordeuropachef von 21Shares, zeigt die Widerstandskraft gegenüber belastenden Nachrichten, dass der Markt stabiler geworden ist. Auch seine Bitcoin-Prognose bleibt unverändert: Am Kursziel von 100.000 US-Dollar zum Jahresende hält 21Shares fest. Hier kannst du den Bitcoin-Kurs verfolgen.

Was treibt den Bitcoin-Kurs 2026?

Im Sommer 2026 war ein Bitcoin zweitweise weniger als 60.000 US-Dollar wert. Das hat sich längst geändert. Als mögliche Kurstreiber für Bitcoin nennt Wenger drei zentrale Faktoren, die der Erholung zusätzlichen Schwung verleihen und den Kurs schließlich in Richtung 100.000 US-Dollar treiben könnten:

Sinkende Zinsen: Ein günstigeres Zinsumfeld macht risikoreichere Anlagen wie Bitcoin attraktiver.

Ein günstigeres Zinsumfeld macht risikoreichere Anlagen wie Bitcoin attraktiver. Geopolitische Entspannung: Weniger Unsicherheit könnte die Risikobereitschaft am Markt erhöhen.

Weniger Unsicherheit könnte die Risikobereitschaft am Markt erhöhen. Nachfrage über Bitcoin-ETFs: Langfristige ETF-Anleger könnten zusätzlich kaufen.

Steigende Zinsen könnten die Erholung dagegen bremsen. Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen jüngst erwartungsgemäß unverändert belassen. Wie es weitergeht, scheint derzeit unklar: „Unter ihrem Vorsitzenden Kevin Warsh bleibt die Fed datenabhängig und vermeidet klare Signale zu künftigen Zinsschritten“, sagt Danny Zaid, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management.