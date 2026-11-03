Bitcoin in wenigen Wochen bei 100.000 Dollar? Das rät der Krypto-Experte Anlegern
Wie viel Potenzial hat Bitcoin noch? Bernhard Wenger, Nordeuropa-Chef von 21Shares, hält am Bitcoin-Kursziel von 100.000 US-Dollar zum Jahreswechsel fest. Im extraETF-Interview erklärt er, was den Bitcoin-Kurs antreiben könnte, welcher Anlageweg sich eignet und wie viel Krypto ins Portfolio passt.
Bitcoin hat sich nach einer kräftigen Korrektur erholt. Für Bernhard Wenger, Nordeuropachef von 21Shares, zeigt die Widerstandskraft gegenüber belastenden Nachrichten, dass der Markt stabiler geworden ist. Auch seine Bitcoin-Prognose bleibt unverändert: Am Kursziel von 100.000 US-Dollar zum Jahresende hält 21Shares fest. Hier kannst du den Bitcoin-Kurs verfolgen.
Was treibt den Bitcoin-Kurs 2026?
Im Sommer 2026 war ein Bitcoin zweitweise weniger als 60.000 US-Dollar wert. Das hat sich längst geändert. Als mögliche Kurstreiber für Bitcoin nennt Wenger drei zentrale Faktoren, die der Erholung zusätzlichen Schwung verleihen und den Kurs schließlich in Richtung 100.000 US-Dollar treiben könnten:
- Sinkende Zinsen: Ein günstigeres Zinsumfeld macht risikoreichere Anlagen wie Bitcoin attraktiver.
- Geopolitische Entspannung: Weniger Unsicherheit könnte die Risikobereitschaft am Markt erhöhen.
- Nachfrage über Bitcoin-ETFs: Langfristige ETF-Anleger könnten zusätzlich kaufen.
Steigende Zinsen könnten die Erholung dagegen bremsen. Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen jüngst erwartungsgemäß unverändert belassen. Wie es weitergeht, scheint derzeit unklar: „Unter ihrem Vorsitzenden Kevin Warsh bleibt die Fed datenabhängig und vermeidet klare Signale zu künftigen Zinsschritten“, sagt Danny Zaid, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management.
Bitcoin ist erwachsen geworden
Am 31. Oktober wurde der Bitcoin 18 Jahre alt. Kommt mit dem Alter auch die Reife? „Ich glaube schon, dass Bitcoin generell gereift ist“, sagt Wenger. Die US-Spot-ETFs hätten institutionellen Investoren den Zugang erleichtert. Langfristig investiertes Kapital könne die Marktzyklen abflachen. Verschwunden sind diese Zyklen aus seiner Sicht jedoch nicht. Auch ein reiferer Bitcoin-Markt bleibt anfällig für deutliche Rückschläge.
Bitcoin kaufen: über Aktien, per ETP oder über einen Krypto-Broker
Wer in Bitcoin investieren möchte, sollte den Anlageweg bewusst wählen. Aktien von Bitcoin-Treasury-Unternehmen bringen neben dem Bitcoin-Kursrisiko zusätzliche Unternehmens- und Managementrisiken mit.
Physisch besicherte Bitcoin-ETPs bieten laut Wenger einen direkteren Zugang zur Kursentwicklung, ohne dass du eine eigene Wallet verwalten musst. Zur Einordnung: 21Shares bietet selbst solche Produkte an. Das Bitcoin-Kursrisiko bleibt auch bei einem ETP bestehen.
Mit Krypto-ETPs kannst du über deinen Broker bequem auf Krypto-Werte setzen. Möchtest du dein ETF-Portfolio vom Krypto-Teil komplett trennen, kannst du einen etablierten Krypto-Broker wählen. Hier geht es zum Krypto-Broker-Vergleich.
Wie viel Bitcoin gehört ins Portfolio?
Wenger sieht Bitcoin als Beimischung zu einem breit gestreuten Depot. Aufgrund der hohen Schwankungen solltest du es mit Bitcoin nicht übertreiben. Bereits zwei Prozent Bitcoin-Anteil können das Portfolio beeinflussen, wie Zahlen von 21Shares zeigen. Dabei wird ein 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen-Portfolio als Benchmark mit einem 58 Prozent Aktien, 40 Anleihen und zwei Prozent Bitcoin verglichen. Betrachtet wurde der Zeitraum von September 2023 bis September 2026. Bei einem quartalsweisen Rebalancing erreichte die Benchmark 10,86 Prozent im Jahr, bei dem Zwei-Prozent-Bitcoin-Portfolio waren es 11,64 Prozent – bei fast gleicher Schwankung. Doch die passende Quote hängt von deiner Strategie und Risikobereitschaft ab. Mehr dazu in unserem Beitrag Kryptowährungen im ETF-Portfolio.
|Benchmark
|Zwei Prozent Bitcoin
|Jahresrendite
|10,86%
|11,64%
|Max. Drawdown
|-13,48%
|-13,60%
Wichtig: Steigt Bitcoin stark, wächst auch sein Anteil am Gesamtvermögen. Aus einer kleinen Beimischung kann so eine deutlich größere Risikoposition werden. Daher solltest du unbedingt an regelmäßiges Rebalancing denken.
Den Überblick behalten und wissen, wann Rebalancing nötig ist. Der extraETF Portfolio Tracker hilft dir.
Altcoins: Worauf sollten Anleger achten?
Bei Altcoins erwartet Wenger künftig größere Unterschiede zwischen Gewinnern und Verlierern. Anleger sollten deshalb genauer auf den Nutzen und die wirtschaftliche Grundlage einzelner Projekte achten. Sein zentraler Rat: „Also, zuerst mal informieren, verstehen, eine Meinung bilden und dann ins Portfolio beimischen.“ Entweder setzt du auf die großen Krypto-Werte oder auf sogenannte Basket-ETPs. Solche Produkte beinhalten ein Korb aus unterschiedlichen digitalen Assets.
Mehr als nur ein Kursziel
Die Bitcoin-Prognose von 21Shares bleibt optimistisch. Für Anleger zählt aber mehr als das nächste Kursziel: Entscheidend sind eine passende Gewichtung, ein geeigneter Anlageweg und der Überblick über das gesamte Portfolio.