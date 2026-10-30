Binance-Hack: 6,3 Milliarden Dollar weg – der größte Krypto-Raub aller Zeiten

Hacker haben bei Binance rund 6,3 Milliarden US-Dollar erbeutet. Die Börse will alle Verluste ersetzen, Auszahlungen sind vorerst gestoppt. Was du jetzt wissen musst.

Am 29. Oktober flossen aus den Hot Wallets von Binance Kryptowerte auf zehn Blockchains ab. Hot Wallets sind die mit dem Internet verbundenen Wallets, über die eine Börse Auszahlungen abwickelt. Binance beziffert den Schaden auf rund 6,3 Milliarden US-Dollar – gut viermal so viel wie beim bisherigen Rekord-Hack der Börse Bybit 2025. In einer ersten Reaktion gaben Krypto-Werte nach.

Erstes Einfallstor war laut Binance der kompromittierte Laptop eines sogenannten DevOps-Engineers. Inzwischen hat die Börse nach eigenen Angaben weitere Sicherheitslücken („additional points of breach“) entdeckt. Private Schlüssel seien nicht abgeflossen, TRM Labs vermutet dagegen eine Kompromittierung der Signatur-Infrastruktur. Das ist noch offen.