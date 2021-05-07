Das sind die 3 ungewöhnlichsten ETFs, die es aktuell gibt

Klassisch oder ungewöhnlich? Das ist hier die Frage. Wer neben einem klassischen Kern-Portfolio einige exotische ETFs mit großem Potenzial beimischen möchte, ist hier genau richtig. Wir stellen Ihnen die 3 ungewöhnlichsten ETFs vor, die zur Zeit auf dem Markt sind.

Mittlerweile existieren über 7.000 ETFs. Die meisten davon sind relativ „klassisch“ ausgerichtet und bilden Aktienmärkte bestimmter Regionen ab. Andere wiederum fokussieren sich auf die Abdeckung von Branchen oder Zukunfts-Themen wie z.B. der Blockchain ETF von Invesco.

Holz-ETF: Schon mal gehört?

Es gibt aber auch einige sehr ungewöhnliche ETFs, die mir immer wieder über den Weg bzw. Bildschirm laufen. Einige davon haben sogar eine beeindruckende Performance vorzuweisen und stehen seit neustem auf meiner ETF-Watchlist. Hier stelle ich Ihnen die 3 ungewöhnlichsten ETFs einmal vor.

Holz ist einer der meistgenutzten Rohstoffe von Menschen. Und nach wie vor hat die Bedeutung nicht abgenommen – die Nachfrage bleibt intakt und wächst stetig. In Schwellenländer aber auch in den USA gehört Holz zu den wichtigsten Rohstoffen beim Hausbau. Aber auch in der Textil- oder Lebensmittelbranche ist Holz nicht wegzudenken.

Um von dem Markt zu profitieren können Anleger einerseits in ein von 200 börsengehandelte Unternehmen der Holz- und Forstwirtschaft investieren oder in den iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (WKN: A0M59G). Dieser ETF bietet Zugang zu den größten global tätigen Unternehmen, die Wälder und Forstwirtschaft besitzen, verwalten oder in der Holzverarbeitung tätig sind. Der ETF ist – besonders nach der Finanzkrise in 2007/08 – volatiler geworden, bietet jedoch weiterhin gute Aussichten.