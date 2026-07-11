2020 nähert sich dem Ende. Eine gute Zeit, sich über 2021 Gedanken zu machen. Die Finanzen sollten dabei nicht zu kurz kommen. Fünf gute Vorsätze, die ich mir vornehme.

2021 startet bald und es wird mal wieder Zeit für neue Ziele. Ob Sprachen, neue Fähigkeiten oder neue Erfahrungen – es gibt nicht genug Herausforderungen. In diesem Beitrag zeige ich Ihnen, welche Vorsätze und Ziele ich mir für meine Finanzen und mein ETF-Depot im neuen Jahr gesetzt habe. Vielleicht ist da auch ein wenig Inspiration für Sie dabei.

Jährliches Rebalancing als Standard einführen

Mein jährlicher Depotcheck hat noch nicht so konsequent stattgefunden, wie ich es gerne hätte. Dabei ist das sogenannte Rebalancing ein wichtiger Erfolgsfaktor, da wir ansonsten schnell von unserer ursprünglichen Anlagestrategie abweichen können.

Die Märkte entwickeln sich aktuell mit einer großen Dynamik. Dies hat dafür gesorgt, dass insbesondere die Aktienquote innerhalb vieler Depots stark zugenommen haben. Das ist erfreulich, denn dadurch hat man schöne Buchgewinne im Depot. Dies könnte jedoch auch zu Übergewichtungen innerhalb des Gesamtportfolios führen. Wer die Ursprungsgewichtung wiederherstellen möchte, nimmt das sogenannte Rebalancing vor.