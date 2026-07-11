Legen Sie Ihren Fokus auf die Zukunft – Carl Icahn

Aus historischen Daten können Sie nicht auf die zukünftige Entwicklung einer Aktie schließen. Sie können Prognosen anstellen, Kennzahlen analysieren und Fundamentalnalysen erstellen. Am Ende des Tages erhalten Sie trotzdem nur eine subjektive Schätzung.

Was sollten Sie als tun? Investieren Sie in den breiten Markt und gehen Sie keine Einzelwetten ein. Nutzen Sie die Kostenvorteile von ETFs, um Ihre Geldanlage zu diversifizieren und Klumpenrisiken zu umgehen. Langfristig steigen die Märkte – das ist sicher. Es wird ohne Zweifel Branchen bzw. Unternehmen geben, die besser performen als der Markt. Diese zu identifizieren ist hingegen unmöglich. Wer auf den gesamten Markt setzt, setzt auf einen stabilen und relativ schwankungsarmen Vermögensaufbau.

Breite Diversifikation und langfristige Haltedauer – Ray Dalio

Dass Sie Ihr Kapital breit streuen sollten, wissen Sie bereits. Ein weitere Punkt, der besonders wichtig ist, ist Ihr Anlagehorizont. Je länger Sie investiert bleiben, desto höher sind Ihre Gewinnchancen. Lassen Sie uns das einmal anhand der MSCI-World-Performance erklären. Wer seit der Auflage in den 70er Jahren bis heute investiert war, hat eine durchschnittliche Rendite von 7-8 Prozent p.a. erzielt.

Allein das Verpassen der 15 besten Börsentage (durch Market-Timing-Strategien) hätte zu einem Renditeverlust von 5 Prozent p.a. geführt. Wer unabhängig vom Einstiegszeitpunkt immer mindestens 15 Jahre im Markt geblieben ist, hat immer eine jährliche Durchschnittsrendite von mindestens 2 Prozent erzielt – beeindruckend, nicht wahr?

Mit steigendem Vermögen sollten Sie Ihre Diversifikation zudem anpassen. Während in den ersten Jahren eine hohe Aktienquote in Ordnung ist, steigt jedoch mit höherem Vermögen auch die „gefühlte“ Volatilität und demnach das Risiko von Spontanverkäufen bei Marktkorrekturen. Um Ihre Volatilität zu glätten, sollten Sie zusätzlich mindestens in Immobilien und Anleihen investieren.

Lassen Sie Emotionen keine Chance – Howard Marks

90 Prozent der Anlageentscheidungen sind rein psychologischer Natur. Neid, Gier, Angst und FOMO (Fear of missing out) sind die dominanten Emotionen der vergangenen Jahre. Der wichtigste Erfolgsfaktor, um langfristig Vermögen aufzubauen ist die Reduzierung von psychologischen Anlagefehlern.

Als Anleger ist es Ihr Job, sich von Emotionen fernzuhalten und rationale Entscheidungen zu treffen. Betrachten Sie die Märkte aus einer objektiven Brille heraus. Hat Ihr Nachbar mit Bitcoin 500 Prozent Rendite erzielt? Ignorieren Sie das – die Wahrscheinlichkeit, dass dies nochmal passiert, liegt unter einem Prozent.

Market Timing und Stock-Picking sind keine empfehlenswerten Strategien. Bleiben Sie bei einer passiven Anlagestrategie, setzen Sie ein paar ETF-Sparpläne auf und schauen Sie so selten wie möglich (gerade in Krisenphasen) auf Ihr Depot.