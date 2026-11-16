ETF-Markt: Rekordzuflüsse von 393 Milliarden Dollar im Oktober

Mit 393,1 Milliarden US-Dollar haben Anleger im Oktober weltweit so viel wie nie zuvor in einem Monat in börsengehandelte Produkte investiert. Laut BlackRock stellten auch Anleihe-ETFs einen neuen Rekord auf. Europa-Aktien verloren hingegen an Zuspruch.

Börsengehandelte Anlageprodukte haben im Oktober weltweit 393,1 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Das ist der höchste Wert, der höchste Monatswert seit Beginn der Datenreihe. Der bisherige Rekord aus dem Juli lag bei 372,9 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen stammen aus dem „Global ETP Flows Report“, den BlackRock kürzlich vorgelegt hat. Der Vermögensverwalter ist mit seiner Marke iShares selbst ETF-Anbieter.

Der Bericht erfasst Exchange Traded Products (ETPs). Dazu zählen neben ETFs auch börsengehandelte Rohstoffprodukte wie ETCs. Den mit Abstand größten Teil der Zuflüsse trugen Aktien-ETFs mit 281,9 Milliarden US-Dollar bei – mehr als doppelt so viel wie im September mit 134 Milliarden US-Dollar. Ihren eigenen Rekord aus dem Juli von 299,6 Milliarden US-Dollar verfehlten sie jedoch.