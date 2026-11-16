ETF-Markt: Rekordzuflüsse von 393 Milliarden Dollar im Oktober
Mit 393,1 Milliarden US-Dollar haben Anleger im Oktober weltweit so viel wie nie zuvor in einem Monat in börsengehandelte Produkte investiert. Laut BlackRock stellten auch Anleihe-ETFs einen neuen Rekord auf. Europa-Aktien verloren hingegen an Zuspruch.
Börsengehandelte Anlageprodukte haben im Oktober weltweit 393,1 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Das ist der höchste Wert, der höchste Monatswert seit Beginn der Datenreihe. Der bisherige Rekord aus dem Juli lag bei 372,9 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen stammen aus dem „Global ETP Flows Report“, den BlackRock kürzlich vorgelegt hat. Der Vermögensverwalter ist mit seiner Marke iShares selbst ETF-Anbieter.
Der Bericht erfasst Exchange Traded Products (ETPs). Dazu zählen neben ETFs auch börsengehandelte Rohstoffprodukte wie ETCs. Den mit Abstand größten Teil der Zuflüsse trugen Aktien-ETFs mit 281,9 Milliarden US-Dollar bei – mehr als doppelt so viel wie im September mit 134 Milliarden US-Dollar. Ihren eigenen Rekord aus dem Juli von 299,6 Milliarden US-Dollar verfehlten sie jedoch.
US-Aktien und Schwellenländer ziehen das meiste Kapital an
In ETFs auf US-Aktien flossen 124 Milliarden US-Dollar, in Produkte auf Aktien aus Schwellenländern 94 Milliarden. Zusammen sind das gut drei Viertel aller Aktienzuflüsse. Hinter dem Wert für Schwellenländer steht vor allem China: 57,6 Milliarden US-Dollar gingen in ETFs auf chinesische Aktien.
In Welt-ETFs mit Schwellenländern liegt deren Anteil dagegen nur bei rund zehn Prozent, wie wir in unserem Beitrag zum Comeback der Schwellenländer gezeigt haben. Auch Technologiewerte blieben gefragt: Entsprechende ETFs zogen 38,6 Milliarden US-Dollar an. Höher waren die Zuflüsse in diesem Jahr nur im Juli mit 60,6 Milliarden US-Dollar.
Europa-Aktien: US-Anleger ziehen Kapital ab
ETFs auf europäische Aktien erhielten weltweit 1,9 Milliarden US-Dollar nach 5,8 Milliarden im September. Anleger aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) kauften weiter und investierten netto 2,6 Milliarden US-Dollar. US-Anleger zogen dagegen netto eine Milliarde US-Dollar ab, nachdem sie von Juni bis September rund fünf Milliarden investiert hatten. Noch im Oktober hatten wir berichtet, warum Fondsgesellschaften wie DWS und J.P. Morgan Asset Management auf ein Comeback europäischer Aktien setzen.
Anleihe-ETFs mit Rekord, Rohstoffe verlieren an Schwung
Auch Anleihe-ETFs erreichten einen Höchststand: Mit 107 Milliarden US-Dollar übertrafen sie den bisherigen Rekord von 97 Milliarden aus dem September. Kein einzelnes Segment dominierte die Zuflüsse; gemeinsamer Nenner war laut BlackRock die Ausrichtung auf Qualität. Die in der EMEA-Region gelisteten Zinsprodukte zogen 6,4 Milliarden US-Dollar an, so viel wie seit August 2016 nicht mehr. ETFs auf Anleihen mit Investment-Grade-Rating, also guter Bonität, erhielten dort 4,9 Milliarden US-Dollar und damit mehr als doppelt so viel wie im September. Mehr dazu: Anleihen-ETFs einfach erklärt
Rohstoff-ETPs sammelten 3,3 Milliarden US-Dollar ein, nach 10,4 Milliarden im September. Der Großteil entfiel mit 2,5 Milliarden US-Dollar auf Gold. Knapp drei Viertel dieser Gold-Zuflüsse landeten in Produkten, die in der EMEA-Region gelistet sind.
Was die ETF-Zuflüsse für dein Depot bedeuten
„Aktien waren der wichtigste Treiber, vor allem US-Titel und Aktien aus Schwellenländern. Dennoch sehen wir, dass der Oktober keine reine Aktiengeschichte erzählt“, sagt David Wenicker, Leiter des Wealth-Bereichs für Deutschland bei BlackRock. Bei europäischen Aktien falle die Bilanz verhaltener aus.
Mittelzuflüsse sind eine interessante Kennzahl. Sie zeigen aber nur, wohin gerade Geld fließt – nicht, ob ein Markt attraktiv ist. Länder- und Themen-ETFs sowie Gold bergen eigene Risiken und eignen sich allenfalls als Beimischung. Für Privatanleger bleibt ein breit gestreuter Welt-ETF der Kern des Depots, wobei US-Aktien darin ohnehin den größten Block bilden.
Tipp: Welche ETFs die Aktienmärkte der Welt in einem Produkt bündeln, zeigt unsere Übersicht. → Globale Aktien-ETFs